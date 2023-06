Cuando el exsenador Armando Benedetti fue designado embajador de Colombia en Venezuela, las cuatro investigaciones que la Corte Suprema de Justicia avanzaba en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia, pasaron de forma inmediata a la Fiscalía General de la Nación.

"Al perder competencia por ser embajador, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remite al Fiscal General de la Nación cuatro investigaciones contra exsenador Armando Benedetti por presunto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, violación de comunicaciones e injuria y calumnia", dijo en su momento la corte. Algunos de estos hechos están relacionados con el sonado caso Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, Fonade.

Tras perder la credencial diplomática y el beneplácito del Gobierno Nacional, las mismas investigaciones podrían volver al alto tribunal, toda vez que los hechos en los cuales estaría vinculado Benedetti habrían ocurrido mientras él era congresista de la República.

Escándalo en Palacio

Armando Benedetti se vio en la obligación de renunciar a su cargo como embajador de Colombia en Venezuela, debido a que se vio rodeado de un nuevo escándalo que vincularía 'chuzadas', uso de polígrafo de forma indebida, presiones y hasta amenazas en la Casa de Nariño.

Sin fuero diplomático, las cuatro investigaciones en contra del exembajador volverían a la Corte Suprema de Justicia donde continuarían el curso de los hechos vinculantes.

Sin embargo, el mismo presidente Gustavo Petro rechazó las polémicas declaraciones de Benedetti, quien dijo que hubo irregularidades en la financiación de la campaña presidencial. Ante esto, el mandatario afirmó que Benedetti deberá dar su versión ante la Fiscalía y el país.

Incluso días atrás, cuando se conoció que Benedetti se reunió un día antes de que estallara el escándalo del polígrafo, con Marelbys Meza, en Venezuela, el ente acusador confirmó la apertura de una investigación para determinar personas y hechos vinculados a este proceso.

Amenazas al Gobierno

Una serie de audios revelados por la Revista Semana, vuelve a poner en 'jaque' al Gobierno Nacional. En ellos se escucha al hoy exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, referirse al presidente Gustavo Petro, a la exjefa de Gabinete, Laura Sarabia, y otros funcionarios de la Casa de Nariño, con quienes rompió relaciones tras el escándalo de la prueba del polígrafo a Meralbys Meza.

En el material auditivo se le escucha al excongresista reclamarle a la entonces jefa de Gabinete por hacerlo esperar durante al menos dos horas, para atenderlo en la Casa de Nariño previamente a una reunión con el mismo presidente Gustavo Petro.

En los audios, el exdiplomático, a quien Estados Unidos incluso le canceló la visa en medio del polémico escándalo del uso del polígrafo a la niñera del hijo de Laura Sarabia, afirmó que fue una pieza clave durante la campaña de 2022 para que el Pacto Histórico llegara a la Casa de Nariño.

Dijo, entre otras cosas, que en la Costa consiguió hasta $15 mil millones para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República de Colombia.

“Lo que te estoy diciendo, Laura, es que ese tratamiento (...) Y ayer el presidente: ‘no, no, es que tengo afán’. Ajá, marica, yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa”, le dijo Benedetti a Sarabia, en uno de los audios publicados por Semana.

La discusión entre Benedetti y Laura Sarabia, quienes en el pasado incluso fueron amigos muy cercanos por el trabajo legislativo que hicieron en el Congreso, tomó un tono más fuerte y llegaron hasta las amenazas.

“Prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político y no lo hagan para que vean y si creen que es una amenaza, es una amenaza y si quieres grabarlo, grábalo, exploto porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda y eso no se le hace a Benedetti”, dijo el político costeño.