Esposa del senador Ariel Ávila será nombrada en el Dapre, liderado por una de las cuotas políticas de la Alianza Verde

En las últimas horas, se ha revelado que Magda Paola Núñez Gantiva, politóloga y esposa del senador de la Alianza Verde, Ariel Ávila, será designada como jefa de la Oficina de Relacionamiento Ciudadano del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), un área en la que el partido tiene una significativa presencia burocrática. La entrada de Gantiva al Alto Gobierno ha suscitado varios cuestionamientos, ya que diversos sectores han objetado que la designación de la esposa del congresista parezca ser una cuota burocrática de la misma Alianza Verde.

Cabe destacar que el director del Dapre es Carlos Ramón González, oriundo de Santander, quien fue presidente de la colectividad y renunció a dicho cargo para unirse al Palacio de Gobierno. Al respecto, el senador Ariel Ávila comentó a El Tiempo: “Ella tiene más contactos políticos que yo. De hecho, sabía que este momento iba a llegar porque ella ya había rechazado dos propuestas de llegar al Gobierno [...] Su llegada no va a silenciar mis críticas. Tal vez no me crean, pero eso se verá reflejado en los siguientes meses”.

Las críticas también surgieron desde otros sectores, como el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, quien expresó que con la presencia burocrática de la Alianza Verde en el Palacio de Gobierno, será difícil que el partido oponga resistencia a Gustavo Petro. “Magda Paola Nuñez, pareja sentimental del senador Ariel Ávila, será nombrada como jefe de Relacionamiento con el Ciudadano de la Presidencia de la República. El Partido Verde está lejos de hacerle oposición a Petro”, afirmó el concejal.