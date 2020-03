Sin embargo, esto no es cierto. El médico de la imagen era un cirujano plástico en Ecuador, mientras que (al momento de publicar esta nota) solo se ha reportado un fallecido en Cartagena : el caso de un taxista que, algunos días después de fallecer, fue reportado oficialmente como la primera muerte por esta enfermedad en el país.

Por otra parte, como ya mencionamos, la única persona que se ha reportado que ha fallecido por Covid-19 en Cartagena ha sido el taxista. El 25 de marzo Vicky Dávila habló en su canal de digital con la revista Semana con Stefany Hernández, la esposa de Lácides Caparroso, el médico que atendió a este taxista. Hernández se quejó por las demoras en las pruebas y los tratamientos para su esposo, pero no mencionó nada sobre su supuesto fallecimiento. En cambio, confirmó que aún estaba en tratamientos.

Así que es falso que haya muerto el médico que trató el primer caso de Covid-19 en Cartagena

Este artículo fue publicado originalmente por Pablo Medina Uribe en Colombiacheck.

Vanguardia lo publica con autorización de este medio de comunicación en el marco del esfuerzo por combatir la desinformación al respecto del brote de coronavirus en el mundo y Colombia.

