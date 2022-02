Suspensiones por problemas de seguridad y el robo de las grabadoras digitales donde estaba el testimonio del jefe del Clan del Golfo marcaron la semana.

Este último hecho se dio a conocer por parte de la entidad este sábado, asegurando que sujetos ingresaron a la vivienda de uno de los investigadores que acompaña al comisionado Alejandro Valencia Villa en la entrevista con ‘Otoniel’ y hurtaron dos grabadoras digitales y un computador.

Precisamente, el comisionado Valencia habló Colprensa y explicó lo sucedido con el robo de las herramientas con las cuales adelantan la entrevista al jefe del Clan del Golfo y los inconvenientes que se han venido presentando en medio de la diligencia.

¿Qué información se tiene sobre el robo de las grabadoras y del computador donde se encontraba el testimonio de Otoniel? ¿Cómo ocurrieron los hechos?

No sabemos exactamente a qué hora ocurrieron, eso fue como entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Ingresaron a la residencia del investigador de la Comisión de la Verdad, Eduardo Andrés Celis Rodríguez, que me acompaña en esta entrevista, y hurtaron dos grabadoras de la Comisión, con las cuales estamos realizando la entrevista y también se llevaron su teléfono celular y otro computador que se encontraba ahí, que por fortuna no estaba vinculado con temas de la entrevista.

Lo que podemos decir es que efectivamente iban directo por la información.

¿Cómo ingresaron? ¿Cuántas personas eran? ¿Qué más información se tiene al respecto?

De eso no sabemos nada, el investigador no se despertó, él solo se enteró en la mañana cuando se despertó y vió que no estaban las cosas y había poco desorden, es decir, donde se encontraban esos objetos. El no sintió ningún ruido, parece que es gente como muy profesional la que hizo este hurto.

¿La declaración de Otoniel ante la Comisión de la Verdad estaba respaldada o sus declaraciones se perdieron y se debe repetir la diligencia?

Nosotros afortunadamente sí estamos haciendo eso y también hemos tomado nota de una manera muy meticulosa, pero pues de todas maneras se ve que querían saber qué es lo que ‘Otoniel’ le está diciendo a la Comisión de la Verdad. Esta es la primera vez que nos sucede algo así, lo que es muy preocupante, pero pues efectivamente nosotros sí estamos intentando tener unos mecanismos para tener un blindaje de la información.

La Policía respondió que esta denuncia se debe presentar ante la Fiscalía General, teniendo en cuenta que se trataba de la declaración del excapo del Clan del Golfo. ¿Ya realizaron la respectiva denuncia?

Justamente los funcionarios del CTI de la Fiscalía estuvieron en horas de la tarde en la residencia del investigador haciendo todas las pesquisas correspondientes y ya vino el fiscal que va a realizar la respectiva investigación y demás.

En el transcurso de la diligencia de esta semana ustedes fueron sacados de las instalaciones de las Dijin por, presuntamente, violación a la seguridad. ¿Cree que este robo del material tiene que ver con lo que sucedió el jueves?

Sí, yo creo que no es casual que efectivamente estamos de manera repetida encontrando obstáculos para que el señor Darío Antonio Úsuga ofrezca una verdad a la Comisión, al país. Una persona que estuvo 35 años vinculado en el conflicto armado tiene mucho que decir y, sobre todo, por ejemplo, el tema de entramados, de las responsabilidades dentro del marco del conflicto armado, que para nosotros es esencial, y lo leemos como un obstáculo a esa verdad que estamos nosotros combinando, para posteriormente entregársela al país en nuestro informe final.

Ustedes están exigiendo garantías para que las diligencias se puedan llevar a cabo correctamente. ¿Qué está pasando para que ustedes hagan esta solicitud?

Nosotros siempre con personas que quieren dar un relato libre y voluntario buscamos condiciones de privacidad, de intimidad, que nadie esté presente. La escucha es exclusivamente con la Comisión y efectivamente nosotros estamos desarrollando esta entrevista en la celda donde directamente está el privado de la libertad.

Una celda donde hay cámaras de seguridad que nos están filmando constantemente, donde él no se siente cómodo, pues nosotros tampoco, y donde él dice que aquí debe haber micrófonos, y efectivamente hay cosas que no nos quiere decir, el inmediatamente dice: mire yo no voy a hablar de eso porque nos están grabando.

Entonces nosotros hemos venido exigiendo que se nos de un espacio adecuado, un espacio privado, un espacio donde sintamos plena libertad para realizar nuestro ejercicio. La Comisión cuenta con la facultad del deber de denuncia, es decir, las personas a nosotros nos pueden contar delitos y nosotros no los podemos poner a conocimiento de ninguna autoridad judicial, para nosotros sería muy importante conocer muchas cosas que esta persona le quiere contar al país.

¿Que les han respondido las autoridades a esta petición de garantías?

Dicen que son los protocolos, que son órdenes del superior, pero uno realmente no encuentra justificación o una argumentación como amparada a la ley que nos impida realizar la entrevista como debe ser.

¿Qué sigue con ‘Otoniel?

Nosotros el día lunes vamos a estar otra vez en la Dijin, tenemos que continuar, pero pues hoy sacamos un comunicado exigiendo las garantías, tanto de la investigación de este episodio, como de la seguridad frente a la Comisión, como también de la confidencialidad y la privacidad.

¿Se van a tomar medidas para que un hecho así no vuelva a suceder?

Pues a nosotros nos toca tener un poco de mayor prevención, como en ciertos episodios, sin embargo, uno esperaría que estos episodios no tendrían porqué ocurrir. Nosotros, que somos un mecanismo extrajudicial, es decir, que nos manejamos con este estándar que uno creería que no va a tener estas dificultades y efectivamente existen.