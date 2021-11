Estarían cobrando hasta 80 dólares por carrera a migrantes venezolanos en la frontera

Una de las principales necesidades al llegar a territorio colombiano es el transporte, si bien muchos de los migrantes reúnen los requisitos y se registran a su ingreso, otros que no tienen los documentos en regla necesitan de una ayuda extra para ser guiados desde la frontera hacia la salida de Los Patios, para emprender el viaje hacia el interior del país.

A través de una denuncia anónima conocida en los pasos fronterizos, se habría revelado lo que sería una red para transportar a los migrantes legales e ilegales con rumbo a la vía nacional, garantizando su tránsito y destino por rutas en las que habitualmente las autoridades no adelantan controles migratorios.

Según la información que conoció La Opinión, el cobro se estaría haciendo en dólares y la cifra oscila entre los 20 y los 80 ‘verdes’ por persona (cerca de 300.000 pesos colombianos), una suma que está fuera de contexto entendiendo que muchos de los migrantes llegan sin recursos para poder transportarse, optando por caminar.

Se les recoge en La Parada y se les lleva a un lugar en Los Patios para que continúen hacia el interior del país, mencionó la fuente que pidió mantener su identidad en el anonimato.

“Eso es un negocio completo entre los transportadores intermunicipales, los buses grandes, es una mafia que ofrece un paquete completo, algunos cobran 20 dólares pero hay otros a los que deben pagarles para sacar la carrera desde allá, como un peaje, pero la información que tengo es que son 20 dólares por viaje, pero de igual manera una carrera por este precio desde allí a Los Patios es ilógico”, mencionó a La Opinión otra fuente que frecuenta los pasos fronterizos.

La fuente sostiene que el sistema para sacar carrera desde los pasos peatonales está monopolizado y tiene un alto ingrediente de ilegalidad.

“Como todo eso es ilegal, pues en los vehículos, sean taxis o carros pasan legal, todos saben del tema pero no se hace nada, el precio incluye el paseíto por partes donde no los paran, acá pasa como con los haitianos que los ubican en Panamá desde Colombia, pasando en lancha”, aseguró el informante.

Un migrante venezolano, quien pidió la reserva de su identidad, le aseguró a esta redacción que, efectivamente, son varias las personas que del lado venezolano ofrecen el servicio de transporte, pero asegura que es opcional.

“Muchas de las personas que llegan a Colombia ya tienen su destino fijo y ubican a estas personas que los ayudan a seguir su paso desde Cúcuta al interior del país. A algunas les llegan a pedir 50 dólares para transportarlas hacia la salida de Cúcuta, pero es una propuesta opcional en la que lastimosamente muchas personas están cayendo”, sostuvo.

El migrante sostiene que “este cobro del transporte y traslado en Cúcuta se complementa con lo que se debe cancelar en las alcabalas de Venezuela, por lo que cada persona que piensa en emigrar sabe que se tiene que meter la mano al bolsillo para que les permitan pasar, o si no, los devuelven”.

Otra migrante que recientemente llegó a la zona fronteriza, procedente de la ciudad de Valencia, asegura que en esa ciudad venezolana se ofrecen paquetes en los que se permite llegar no solamente hasta Los Patios, si no que los planes van hasta países como Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, entre otros.

“A mí me cobraban entre 1.500 y 2.000 dólares para ubicarme en Chile, pero para llegar a Cúcuta me costó 300, en el caso concreto de Cúcuta, como solo requería llegar a la ciudad, no se incluyó el servicio de transporte, por lo que en La Parada me ofrecieron servicios desde los 5, 10 y hasta 20 dólares”, asegura.

¿Qué dicen las autoridades?

Ante la denuncia, el secretario de Tránsito de Cúcuta, Jorge Mayid Gene, dijo que se necesita que si hay personas que conocen de primera mano sobre los alcances de esta práctica, se lo hagan saber a las autoridades.