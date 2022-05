Los estudiantes hacen parte principalmente de los departamentos de Magdalena y Sucre; y de los municipios de Buenaventura, Neiva y Sincelejo.

En Santa Marta, según la Contraloría, se está atendiendo a través de Raciones Industrializadas de las cuales no se evidenció que cuenten con el estudio de costos debido, además se inició la operación del PAE tres meses después de empezar el calendario escolar.

“Durante las visitas realizadas a dos de las IE de Santa Marta (IED Aluna Fe y Alegría y la IE Ondas del Caribe), padres de familia, veedores y el contralor estudiantil informaron diferentes incumplimientos en la operación del PAE, en horarios de entrega y cadenas de frío. Y manifestaron que en la mayoría de las IE se presentan falencias en la infraestructura, tales como cocinas, neveras y otros elementos necesarios, que se encuentran en mal estado”, dice el reporte de la entidad.

En Neiva el proceso fue adjudicado desde el 28 de marzo de 2022 al consorcio Unión Temporal CBS 2022 y al 2 de mayo, luego de la visita realizada por el equipo de seguimiento al PAE desde nivel central de la CGR, se evidenció que no han dado inicio a la operación del programa. De igual manera se logró identificar que no se contaba con el proceso de alistamiento que permitiera dar inicio inmediato al PAE, dice el reporte.

Por su parte, en Pitalito, luego de 100 días de inicio del calendario escolar aún se encuentran sin atención 72 Instituciones Educativas. De acuerdo a lo evidenciado por la Contraloría, dicha situación se presentaría por las incorrectas condiciones de infraestructura y falta del menaje requerido para la entrega del PAE a través de la modalidad ración preparada en sitio.

De igual manera, se pudo evidenciar que tampoco se está cumpliendo con la entrega de Raciones Industrializadas RI y tampoco se estaría cumpliendo con la entrega diaria del PAE.

También puede leer: PAE: estudiantes de cinco regiones siguen sin alimentación escolar

En Magdalena el ente de control realizó una vista el 27 de abril en la que lograron evidenciar que aún no se había dado inicio al PAE, situación que actualmente persiste, con 113 días de retraso en la prestación de servicio, aunque cuenta con recursos asignados por $25.688.021.214.

“La ETC manifestó que la asignación de los recursos para el Programa no eran suficientes y que estaban a la espera de la aprobación de los recursos faltantes por parte del Ocad, a lo que la Contraloría indagó sobre las razones del porqué no se inició el programa con los recursos ya aprobados”, dice el reporte.

Finalmente en Vichada, la Contraloría señaló que el contrato con el que venían operando el PAE durante la vigencia 2022 había sido prorrogado de la vigencia anterior y culminó el pasado 6 de mayo. La ejecución del contrato nuevo inició el 17 de mayo, dejando a los beneficiarios 6 días hábiles sin el PAE.

“Preocupa a la Contraloría que, de las 276 sedes de Instituciones Educativas en las que se les debe garantizar la prestación del PAE, solo en 4 se está prestando el servicio”, afirmó.