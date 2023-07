Este es el hombre que fue asesinado por sicarios a la salida de un gimnasio

A tan solo cinco días del doble homicidio que se perpetró a las afueras de Corferías, en el que el segaron la vida de Andrey David González Hernández (31 años), de nacionalidad venezolana y de su socio, Ruby Alexander Moráis Layme (38 años), de nacionalidad portuguesa, se registró un nuevo caso de sicariato.

Las imágenes de un hombre tendido en vía pública y con lago hemático a su alrededor frente a una de las sedes de una cadena de gimnasios, empezó a circular en las redes sociales anunciando la tragedia“ Acabo de ser testigo de un asesinato con arma de fuego a plena luz del día en la calle 85 con carrera Séptima. Se escucharon dos disparos y vi a la persona desplomarse en la entrada del parqueadero del gimnasio”, escribió el periodista Santiago Muñoz en sus redes sociales.

Se pudo conocer que Ortega García era un vendedor de carros de lujo y también tenía una franquicia de una reconocida heladería.

De acuerdo con la alcaldesa Claudia López, la víctima de este crimen era un comerciante con anotaciones penales por tráfico de estupefacientes, estafa y extorsión.

“Si tenía asuntos penales pendientes debía ser sometido a la justicia no a sicarios! El vacío que dejan la reducción policial y la impunidad judicial lo están cubriendo sicarios con ajusticiamiento criminal! Hasta cuando el nivel nacional (no solo este Gobierno sino desde mucho antes) entenderá que invertir en seguridad y justicia ciudadana, no es un lujo sino una necesidad imperiosa! Tienen que darnos, no quitarnos policía! Tienen que construir más cárceles que funcionen, no que sean centros de crimen. Y apoyar a fiscales y jueces para que sean ellos los que impartan justicia”, dijo la alcaldesa en su cuenta de Twitter.

Eran las 2 de la tarde de este inicio de semana cuando las autoridades fueron alertadas de que un hombre había recibido varios impactos de bala saliendo de una del gimnasio Bodytech sede Cabrera, ubicado en la Calle 85 con Carrera Séptima.

“Se recibe una llamada al 123 donde se reporta que en esta dirección se presentan unos disparos, nuestro cuadrante de inmediato se traslada hasta este lugar y se activa el plan candado de la Metropolitana y de la jurisdicción, para poder dar con la motocicleta involucrada. Al llegar al lugar nuestro cuadrante encuentra un hombre tendido en la vía sin signos vitales, en estos momentos se están verificando las cámaras para poder identificar a los responsables de este crimen”, señaló ayer el coronel de la Policía Sergio Bayona, en una rueda de prensa.

De acuerdo con las versiones preliminares que reposan en manos de las autoridades, la víctima, que fue identificada como Adolfo Alberto Ortega García (56 años), iba saliendo del gimnasio cuando dos sujetos en motocicleta le dispararon y acabaron con su vida.

Por ahora, las autoridades se encuentran investigando y recolectando la información para poder dar con los criminales.

“En el momento podemos tener claro que no fue por algo de hurto, los hechos ya los está llevando Policía judicial para lograr esclarecer inicialmente por qué se presenta el hecho y encontrar a las personas que lo cometieron”, apuntó el coronel Bayona.

“Estamos en comunicación y coordinación directa con la General Sandra Hernández y las especialidades respectivas de @PoliciaBogota para dar con la captura de los sicarios. En esa zona de Chapinero hay alto cubrimiento de cámaras y cuadrantes para hacer la persecución y detención”, apuntó Claudia López.

Por último, las autoridades buscan establecer el por qué a nombre de la víctima no figura ninguna propiedad a su nombre, pues se estableció por parte de las autoridades que el hombre se movía por el departamento de Antioquia (entre Envigado, Medellín y Sabaneta), y adicional a esto se quiere confirmar el posible vínculo que tendría Ortega García con una empresa que se dedica a la venta de computadores, equipos electrónicos y programas de informática.