El primer juicio político lo sorteará desde las dos de la tarde del lunes en la plenaria del Senado, en donde senadores como Iván Cepeda, Armando Benedetti y Roy Barreras, entre otros, tienen preparadas sendas intervenciones en las cuales explicarán porque consideran que Molano ha sido responsable de que soldados pero en especial agentes de la Policía con el Esmad, se han extralimitado en sus funciones.

Lea: "Seguiremos actuando contra organizaciones de vándalos": MinDefensa

“El ministro Molano deberá rendir informe sobre dichas actuaciones que han derivado en la violación de derechos humanos por parte de agentes de la Fuerza Pública y estigmatización contra la protesta. Así como, por las operaciones que han dejado como resultado personas muertas-en su mayoría jóvenes-, casos de acoso y abuso sexual, miles de heridos, y personas desaparecidas durante las manifestaciones”, indicó el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda.

Cepeda sostuvo además que “lo digo desde ya: es muy posible que las mayorías gobiernistas voten contra la moción de censura al ministro de Defensa. El único efecto de esa decisión será mostrar al país y al mundo su complicidad con los crímenes estatales cometidos”.

Incluso esperan que el debate contra Molano sea acompañado por ciudadanos que lleguen a la Plaza de Bolívar, para presionar de esa forma la salida del ministro por su presunta responsabilidad en esas situaciones denunciadas en las manifestaciones durante las últimas tres semanas. “El lunes a las 2 pm empieza el debate de la moción de censura al ministro de Defensa. Ojalá los marchantes nos acompañen en la Plaza de Bolívar de manera pacífica”, dijo el senador Armando Benedetti.

Además: Un muerto y al menos dos heridos tras disturbios en Calipso, Cali

Por su parte el senador petrista Gustavo Bolívar aseguró que “habrá moción de censura en el Senado contra el sanguinario mindefensa. Lo sensato es que salga Diego Molano. Si no nos alcanzan los votos para sacarlo, sí sabremos qué senadores aplauden y apoyan el terrorismo de Estado y la masacre, mutilación y violación de jóvenes en Colombia”.

Desde la Alianza Verde, que también acompaña la moción, su presidente Antonio Navarro, sostuvo que “son muchísimos los muertos, heridos, con los ojos perdidos, con agresiones sexuales por excesos de la fuerza pública. Tienen un primer responsable: el Ministro de Defensa, Diego Molano quien ha estado a la cabeza de lo sucedido y debe renunciar o ser destituido mediante moción de censura”.

En apoyo al jefe de la cartera de la seguridad está el uribismo. Al respecto, el senador del Centro Democrático, Jhon Harold Suárez, sostuvo que “ya no sorprende que la oposición en Colombia no tenga una sola propuesta constructiva, sino que siga llamando al desastre y al desgaste del Gobierno, no solo con sus mensajes incendiarios promotores de seguir con los bloqueos que nos están costando empleos y vidas humanas, sino también al desgaste institucional con los constantes debates y mociones de censura. Por estas acciones es que el desprestigio del Congreso es tan alto, si para discutir leyes muchos brillan por su ausentismo o falta de propuestas, pero para el ataque al Gobierno pierden todo el tiempo por el que los colombianos pagan”.

Molano cuenta en el Senado hasta el momento con el respaldo de los partidos Centro Democrático, Conservador, el partido de la U (en su mayoría), los cristianos (Mira y Colombia Justa Libres)y los votos de Cambio Radical, sumado a algunos liberales. Es decir Molano contaría con el acompañamiento de unos 55 senadores.

Por la salida del ministro están los partidos Alianza Verde, Polo, petrismo, Comunes (Farc) y la mayoría de los senadores liberales, los cuales están pendientes de tomar una decisión el lunes en una reunión de bancada.

La suerte en la Cámara de Representantes para Diego Molano estaría similar, un debate muy candente en su contra, pero eso no significa que tengan las mayorías para que sea aprobada la moción de censura en su contra. Tanto la votación en la plenaria de Senado como en la de Cámara se daría hasta finales de la semana si así lo deciden las mesas directivas de cada corporación.