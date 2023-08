Este lunes se inicia cuarto ciclo de diálogos entre el Gobierno y el Eln

Los temas que ocuparán la agenda

Para el cuarto ciclo se tendrá que hacer un balance de ese cese al fuego, dada la coyuntura por la denuncia sobre el presunto plan para atentar contra el fiscal general, Francisco Barbosa, y las presuntas infracciones reveladas por el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo. Será cuando el Mecanismo de Monitoreo y Verificación presente su informe y recomendaciones, a pesar de que solo habrán pasado unos cuantos días desde su instalación.

Sin embargo, resulta apresurado lanzarse a decir con firmeza qué otros temas se abordarán.

Mientras algunos medios aseguran que serán los puntos 4 y 5 de la agenda pactada en México (es decir, los correspondientes a víctimas y fin del conflicto armado), el experto en conflicto Alejo Vargas recuerda que “esa es una agenda que todavía no tenía tiempos”. Para él, lo fundamental es continuar con los puntos 2 y 3, referentes a la democracia para la paz y las transformaciones para la paz.

No hay que desconocer que un gran avance en esta materia fue la instalación del Comité de Participación de la sociedad civil, que busca escuchar a distintas comunidades e integrar sus propuestas a los diálogos de paz, pero se queda corto ante los no organizados.

“La participación es lo suficientemente complicada porque siempre va a haber quienes cuestionan o no se sienten representados –añade Vargas–. Lo que no se puede pretender es creer que lo que se decida es la opinión de la sociedad; es solo una opinión, no la de todos”. De ahí la importancia de pulir y no abandonar esta labor.