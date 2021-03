El presidente Iván Duque anunció que este sábado el país recibirá la primera entrega de vacunas de AstraZeneca, del mecanismo COVAX, anuncio que se da luego de que la Agencia Europa del Medicamento confirmara la seguridad de la vacuna y diera luz verde nuevamente para su uso en Europa. También llegarán más dosis de Sinovac.

“Llegan al país cerca de 245.000 vacunas de AstraZeneca a través del mecanismo multilateral COVAX y también esperamos recibir cerca de 800.000 vacunas de Sinovac. Siguen llegando vacunas, avanza el plan de vacunación masiva”, anunció Duque en el programa Prevención y Acción.

El número exacto de vacunas lo reveló en su cuenta de Twitter María Paula Correa, jefe de Gabinete de la Presidencia de la República.

“Este 20 de marzo, el país recibirá 244.800 vacunas de AstraZeneca adquiridas por el mecanismo COVAX y 774.320 dosis más de la farmacéutica Sinovac ¡Continúa la vacunación masiva en el país!”, escribió Correa.

DUQUE CONTEMPLARÍA VACUNARSE CON ASTRAZENECA

En el programa, el presidente Duque también afirmó que se vacunará con la vacuna de AstraZeneca si el Ministerio de Salud lo considera necesario, para generar confianza en esta vacuna tras los debates generados por la suspensión de su uso en países europeos.

“En particular con la llegada de vacunas de AstraZeneca que vamos a tener, y dados los debates que se han suscitado en el mundo y que han sido aclarados por la OMS y por la autoridad europea de medicamentos, si es el hecho de que yo, como presidente de la república, me ponga la vacuna de AstraZeneca para dar confianza sobre este tipo de vacunas, y usted ministro lo estima conveniente, lo haré cuando usted me lo indique”, le dijo Duque al ministro de Salud, Fernando Ruiz.

El presidente afirmó que aunque en reiteradas ocasiones ha mostrado su intención de esperar su turno, se vacunaría con la dosis de AstraZeneca para enviar el mensaje de seguridad del biológico a todos los colombianos.

“Quiero que ese mensaje le quede a todos los colombianos de que todas las vacunas que se han adquirido son vacunas seguras”, indicó el presidente.

Por su parte, el ministro de Salud afirmó que dicha situación se está analizando. “Este es un mensaje de confianza para todo el pueblo colombiano de que todas las vacunas son seguras y esa situación se está analizando y en el momento específico le pediremos a usted que nos ayude en este proceso”, explicó.