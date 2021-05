El caso contra el expresidente estaba en pausa desde hace aproximadamente un mes, cuando la Fiscalía y la defensa apelaron la decisión de una juez, de reconocer de manera provisional a Deyanira Gómez como víctima, razón por la cual el caso pasó a manos del Tribunal.

La sala deberá tomar una decisión clave, pues dependiendo si se reconocen a Guillén y Gómez como víctimas, la Fiscalía debería explicar por qué pidió la preclusión del caso.

La diligencia, que se realizará a las 9:00 de la mañana, definirá el futuro de estas dos personas en el caso contra el líder del Centro Democrático, en lo que ha sido uno de los procesos penales más importantes en los últimos años.

Cabe recordar que el proceso contra Uribe comenzó en la Corte Suprema de Justicia y en agosto del año pasado, ese tribunal envío a prisión domiciliaria al ex presidente, por considerar que podía influir en el proceso estando en libertad. No obstante, como el expresidente renunció a su investidura como senador, el tribunal no tuvo más remedio que enviar el caso a la Fiscalía.

El ente acusador pidió archivar el caso, pues no “había pruebas suficientes contra Uribe como autor o participe en los delitos endilgados”.