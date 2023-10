El presidente Gustavo Petro no solo pidió perdón a nombre del Estado colombiano en el Acto de Excusas Públicas en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, por los casos de falsos positivos, sino que además se enfocó en hablar con insistencia de temas políticos.

“La verdad necesita la Fiscalía, y aquí tenemos un problema. Entonces hay que hablar las cosas como son: aquí lo que se está investigando no es mi hijo (Nicolás Petro), yo dije investíguenlo. Aquí lo que se está tratando de impedir es que exista una fiscal independiente que sea capaz de hacer las investigaciones. Eso es lo que se está buscando, impidiendo”, dijo el mandatario.

"No fueron batallas épicas, sino acciones oscuras": JEP sobre operación Orión, Antorcha y Mariscal adelantadas por la fuerza pública

“Lo que tenemos es un régimen de corrupción, lamentablemente existe. No es una mentira, no es una entelequia, no es una abstracción. Es que 50 años de narcotráfico, desde esas primeras veces por allá en La Guajira, hasta anecdóticos, hasta hacen películas sobre eso”, apuntó Petro.