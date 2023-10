Estos son los reparos que tienen los gremios y las empresas sobre el proyecto de reforma a la salud

El trámite de la reforma a la salud, un proyecto clave del Gobierno de Gustavo Petro, se enfrenta a una serie de señalamientos por parte del sector privado sobre la viabilidad del cambio del modelo.

Los comentarios más recientes han sido expuestos en las mesas de concertación realizadas en el marco de la Comisión Accidental que preparó la plenaria de la Cámara de Representantes para conciliar un nuevo texto de la reforma.

Este documento recogió, en síntesis, los reparos que el sector privado entregó sobre la propuesta actual del articulado. En la primera mesa de concertación, sobre las gestoras y la Adres, hablaron gremios como la Andi, Acemi o Asocapitales.

En este primer apartado, Iván González, de la Andi, señaló que el proyecto de ley subsidia la oferta en los Caps y a las gestoras les deja 19 funciones. La preocupación radica en el estado de los Caps existentes y nuevos y la fragmentación de actores y responsabilidades en las distintas escalas.

Mario Cruz, de Acemi, mencionó que este modelo elimina el concepto de aseguramiento y sus aspectos básicos. Con el cambio, las gestoras no serán como las EPS porque no aseguran y “sus funciones quedarán repartidas entre otras entidades y actores, haciendo que no haya responsables”.

“Se debería mantener integración de redes, coordinación y gestión por las EPS”, agregó por su lado Juan Pablo Rueda, presidente de Sanitas.

En una segunda mesa de concertación sobre objetivos generales, Cruz Verde dijo que es un gran acierto el reconocimiento de gestores farmacéuticos independientes, no obstante, se cuestionó quién le pagará a estos gestores, con quiénes contratan o si habrá un técnico farmacéutico en cada CAP.

Gestarsalud, por su lado, mencionó que las disposiciones transitorias se consideran “poco realistas e inadecuadas” toda vez que no hay precisión sobre el rol de la contratación ni las formas en las que las EPS van a operar en medio de la transición de los regímenes.

Por otro lado, el Colegio Colombiano de Medicina puntualizó que se necesita incluir a otros especialistas en el proceso de formación, el cual debe ser transversal al enfoque de género en materia laboral.

Desde la asociación de usuarios también hicieron un llamado al financiamiento del proyecto, ya que no tiene un plan de largo plazo, el cual debería estar apoyado con el Marco Fiscal de Mediano Plazo (Mfmp).

Por otro lado, el presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, Juan Eduardo Guerrero, manifestó que “no puede haber cambio en el modelo de atención, si no hay cambio en el mecanismo de intermediación financiera. Es necesario redireccionar los recursos hacia el primer nivel”.

Guerrero agregó que esta reforma debe darle mayor autoridad sanitaria a las entidades territoriales.

Suspenden el segundo debate en la plenaria

El segundo debate para la reforma a la salud no se realizó este miércoles luego de que se rompiera el quórum en la plenaria de la Cámara de Representantes.

La discusión de la reforma a la salud tenía una alta expectativa este miércoles, toda vez que ya se radicó el informe de conciliación luego de concluir los debates de la Comisión Accidental, donde no se llegó a acuerdos sobre los puntos fundamentales, como la financiación al proyecto y el periodo de transición entre el actual régimen y la nueva propuesta.

El levantamiento de la cita se realizó mientras se discutía regular el uso recreativo del cannabis en adultos.