La estrategia que se ha utilizado para erradicar la hoja de coca en el país, reconoció el ministro de Justicia, Néstor Osuna, no ha funcionado y, por tanto, el Ejecutivo está en busca de alternativas.

“La estrategia que tradicionalmente se ha tenido para lograr eso, pues no ha dado los resultados que quisiéramos. Por eso estamos empeñados en cambiar la política”, señaló el ministro.

“Si nosotros logramos, mediante interdicción fluvial, detener el flujo de cocaína y detener el lavado de activos, pues estamos logrando el fin que queremos sin afectar la naturaleza, sin afectar esos cultivos”, añadió.

El nuevo enfoque del Ejecutivo se ha centrado en combatir a los narcotraficantes y en suavizar la persecución contra los campesinos que se han dedicado a cultivar la mata de coca.

El más reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (octubre 2022) detalló que en Colombia hay 240.000 hectáreas de sembradíos de hoja de coca. La cifra supone un incremento del 43% respecto a 2022.

De acuerdo con un informe del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional, en enero de este año no se erradicó ni una sola hectárea de hoja de coca.

“Eso no quiere decir que no vaya a haber erradicación. Quiere decir que la política es completa y una parte será la erradicación voluntaria, otra parte será erradicación forzada, otra parte mucho más importante es la interdicción de la cocaína. El problema no es la hoja de coca, el problema es el consumo, el tráfico de la cocaína”, puntualizó Osuna.

El 11 de marzo pasado se conoció que el Departamento de Estados Unidos pidió al gobierno colombiano dar un refuerzo frente a la erradicación forzada de los cultivos ilícitos. En este punto, el ministro Osuna aseguró que el gobierno norteamericano ya conoce la visión del presidente Petro.

“Conocen toda esa estrategia y también ellos han venido cambiando su estrategia. Incluso, las grandes preocupaciones del gobierno de los Estados Unidos, tienen que ver ya con otras drogas, con el fentanilo, con la metanfetamina”, puntualizó Osuna.