Los hechos ocurrieron el pasado lunes a la entrada de la Universidad Nacional, por la carrera 30 con calle 45. Además de él, resultaron heridos Juan Felipe Campos y Juan Esteban Ortiz Mendoza, aunque podrían ser más según las versiones entregadas por Pablo Ruiz y Denis Gómez, defensores de derechos humanos del Observatorio Iván David Ortiz de la Universidad Nacional.

Los defensores resaltaron que hay por lo menos diez personas heridas luego de los enfrentamientos en las afueras del claustro universitario por explosión de granadas aturdidoras en sus miembros inferiores, dos en la cabeza y otro en parte derecha posterior.

Uno de los reporteros gráficos presente en el lugar de los hechos relató que, en el momento del ataque, los manifestantes pensaban bloquear el costado norte de la universidad, cuando el Esmad comenzó a disparar aturdidoras y gases hacia ellos.

“Los del Esmad se bajaron de las motos, y en lugar de disparar en un ángulo de 45 grados o al suelo, lo hicieron directo y de frente al cuerpo de quienes estaban manifestándose, a una distancia que viola los derechos humanos”, relató.

Lea también: Por cacerolazo y error de trámite, levantan la sesión plenaria del Senado.

En el instante en el que fue impactado, algunas personas empezaron a prestarle los primeros auxilios, pero no había alguien con mayor preparación para ayudarlo.

“Cristian no estaba de escudero ni arrojando nada, de hecho, él estaba prestando primeros auxilios cuando le dispararon”, narró el reportero.

Por su parte, Ruiz y Gómez denuncian que hubo una falta a los protocolos de actuación, dado que “primero, no hubo escenario de violencia, y segundo, no se encontraba encapuchado. No se respetó el tiempo ni el informe previo a la intervención. Como observatorio de derechos humanos, hemos remitido el caso a una organización de abogados para que puedan llevar las acciones legales correspondientes”.

En un comunicado, el Hospital Universitario Méderi, en donde están hospitalizados los jóvenes, reportaron que “los pacientes fueron atendidos por el personal médico del Hospital, dos de ellos se encuentran bajo observación y uno de ellos tuvo salida”.

A las 6:00 de la tarde se llevará a cabo una velatón convocada por estudiantes de la Universidad de Monserrate en el lugar donde están hospitalizados los jóvenes.

Al final de esta edición, Colprensa intentó comunicarse con la familia del joven, sin embargo, no se obtuvo respuesta alguna. Por ahora, no han hecho ninguna declaración y mantienen reserva.