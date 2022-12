A través de una carta enviada a los medios de comunicación y la opinión pública, Giraldo reconoce que “postuló” su nombre “para apoyar un proceso de paz en la Sierra Nevada de Santa Marta”, pero insiste en que esas aspiraciones no tienen intenciones políticas, económicas o judiciales.

“Mi compromiso es con la paz, con la verdad y la reparación y por la no repetición. Soy consciente de lo que implica un Proceso de Paz y las dificultades que hay que sortear para que se dé todo. No tengo nada que perder, no tengo riquezas, todo me lo han quitado y solo deseo volver a la sierra para trabajar por una muy anhelada paz”, dijo el exjefe paramilitar.

Giraldo Serna es solo uno más de las decenas de presos y grupos armados que han anunciado su intención de sumarse al proyecto que el Gobierno ha denominado como “paz total”. Bajo ese modelo, el excomandante está pidiendo pista para ser uno de los gestores de paz que ha venido nombrando el presidente Petro y que, de darse, podría otorgarle un boleto de libertad anticipada.

Además de sus delitos como uno de los jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, Giraldo también es señalado de narcotráfico y de abusar sexualmente de múltiples menores de edad.

De hecho, es gracias a su supuesto trato degradante y violento contra las mujeres y a su fama de abusador que lo se ha hecho conocido con el alias de “el taladro”.

Además de manifestar esa intensión de sumarse a la “paz total”, Hernán Giraldo Serna también se refirió a un supuesto partido político que estarían creando él y sus familiares.

Por dicho tema, Giraldo Serna fue noticia la semana pasada, cuando varios medios de comunicación del país insinuaron que el exjefe paramilitar y su círculo más cercano pretendían incursionar en la política.

Sobre esto último, el excomandante dijo que “no es cierto que este impulsando un partido político. Yo soy campesino, las personas que hacen parte de estas autodefensas también lo son. No somos políticos, no pensamos como políticos y no sabemos nada de política”.

Por último, Giraldo enfatizó en que ni él ni ningún miembro de su familia hace parte del grupo armado las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra.

“Quiero dejar muy claro mi punto de vista porque hay señalamientos que nada tienen que ver con la realidad. Soy una persona que ha ejercido un liderazgo (mal o bien) durante más 40 años en la Sierra Nevada. Esto hace que tenga interlocución con las comunidades y mi motivación es aportar, junto a mi familia y de la mano del Estado, a pacificar la Sierra. Puedo sentarme y ayudar a resolver lo que se hizo mal y potencializar lo que se hizo bien. En gran parte, los fracasos de los Procesos de Paz son también por la responsabilidad del Estado. No es solo desmovilizar, hay que dar educación, empleo, enseñar a las comunidades a construir Paz. Así como estuve en la guerra y lideré procesos violentos, puedo ayudar a encontrar caminos que nos lleven a una anhelada paz”, concluyó el exjefe paramilitar.