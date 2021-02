Exministro Arias reapareció como testigo en audiencia de agro ingreso seguro

En la mañana de este miércoles, en medio de una audiencia virtual, el Juez 43 Penal del Circuito de Bogotá, escuchó al exministro, quien fue citado como testigo estrella de la defensa en el proceso que se les sigue a tres exfuncionarios de la cartera de agricultura.

Entre ellos Juan David Ortega Arroyave, Oskar August Schroeder Muller y Tulia Eugenia Méndez Reyes.

En esta declaración el exministro defendió el programa en cada una de sus respuestas y dijo que estaba guiado a impulsar la productividad y la competitividad, además de reducir la desigualdad y preparar al sector agropecuario para enfrentar la internacionalización de la economía.

Bajo esta línea dijo que cumplió con cada uno de estos argumentos y defendió especialmente el factor de desigualdad, porque dijo que no ha visto hasta el día de hoy algún experto que le diga que el programa aumentó la desigualdad en el campo, que la Fiscalía lo puede decir en una acusación, en retórica, pero es que eso se tiene que probar, eso no simplemente es decirlo, porque afirmar no es probar”, dijo el exministro en medio de su declaración.

Agregó que lo único que acepta es que el ente acusador considere que no se le debe dar apoyo a un gran productor, pero que eso nada tiene que ver con la desigualdad en el campo.

Además, dijo que lo que realmente pasó en este proceso es que “unas pocas personas siguiendo el consejo con precio incluido de 20 o 25 millones por lote, de un señor que se llama Enrique Angarita decidieron cometer un fraude procesal, pero eso nada tiene que ver con un proceso que se hizo bien”.

El exministro no alcanzó a terminar con su declaración por lo que la audiencia fue reprogramada para el próximo 23 de marzo a las dos de la tarde.