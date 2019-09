El primer proyecto de ley busca ampliar por un término de un año la vigencia que se dispuso para que los terceros puedan comparecer a la JEP, esto para contribuir contando la verdad y la reparación a las víctimas.

El segundo proyecto precisa la forma como los paramilitares que están sometidos a la Ley de Justicia y Paz, también pueden ir a la JEP, para que también contribuyan en declarar la verdad de los hechos violentos que han cometido y financiado.

“Este viernes vence el plazo que se dio en la JEP para que los terceros civiles no armados que tuvieron vinculación con el conflicto para poder acudir a la JEP a decir al verdad y obtener los beneficios de este sistema de justicia transicional”, explicó Barreras.

Y añadió que “estos terceros civiles son conocidos como los financiadores eventuales del paramilitarismo, también para los terceros civiles que financiaron el paramilitarismo por cuenta de la extorsión o de la fuerza mayor a que fueron sometidos pero que no han sometido su situación jurídica, también son terceros civiles no armados los agentes del Estado no armados, es decir alcaldes, gobernadores, congresistas, notarios, jueces, fiscales, como no pueden quedarse las víctimas sin esa verdad y no pueden quedarse los terceros civiles sometidos a los justicia ordinaria se presenta este proyecto”.

El congresistas indicó que ya le planteó a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que el proyecto de ampliar el plazo a los terceros para que estén en la JEP, tenga mensaje de urgencia, esto ante la importancia y necesidad del tema.