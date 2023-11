La exministra de Relaciones Exteriores chilena Antonia Urrejola, actual experta de la ONU para identificar y verificar los obstáculos a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016, inicia este lunes una visita a Colombia hasta el 28 de noviembre para analizar el desarrollo del proceso de paz, informó Naciones Unidas.

Se trata de la segunda visita de Urrejola a Colombia desde que fuera nombrada el pasado 26 de julio por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, indicó un comunicado de la ONU.

Durante su visita, la exministra de Relaciones Exteriores de Chile se reunirá con autoridades del Gobierno de Colombia, así como otros representantes del Estado colombiano. Se prevé que también sostenga reuniones con representantes de organizaciones de la sociedad civil, excombatientes en proceso de reincorporación, parlamentarios, académicos, entidades de las Naciones Unidas y el cuerpo diplomático.

Luego de su paso por Colombia, la excomisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentará los hallazgos preliminares de su visita en diciembre de 2023 y en marzo de 2024 entregará su informe al Consejo de Derechos Humanos.

Lea también: El plan de alias ‘Iván Mordisco’ para formar las guardias campesinas en varias regiones del país

Cabe recordar que en septiembre pasado, tras la denuncia interpuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en marzo contra miembros de la Fiscalía, Naciones Unidas anunció que haría seguimiento al tema. En su momento, Urrejola presentó el balance de las reuniones que sostuvo con varias entidades estatales.

Entre otros temas, indicó que el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos le hace seguimiento a la denuncia que la JEP interpuso en marzo de este año contra miembros de la Fiscalía por los delitos de fraude a resolución judicial, ocultamiento de elementos materiales probatorios “y cualquier otro que la indagación permita evidenciar”.

De acuerdo con la Jurisdicción Especial, tanto ellos como la Corte Constitucional le pidieron a la Fiscalía entregar información sobre Seuxis Paucias Hernández Solarte, ‘Jesús Santrich’, para decidir en su proceso de no extradición. Sin embargo, el ente acusador no entregó los documentos requeridos, por lo que podría haber cometido delitos.

Antonia Urrejola destacó entonces que en diciembre presentará un informe con lo que ha conocido hasta el momento, sobre esta denuncia y sus consecuencias, teniendo en cuenta que ‘Santrich’ volvió a las armas y esto pudo significar barreras importantes en la implementación del Acuerdo de Paz de 2016.

Puede leer: Delitos sexuales en Colombia: alarmantes cifras, advierte la Procuraduría, entre enero y agosto de 2023

Urrejola, quien no entregó mayores detalles, al advertir de su reserva, recalcó que el ente acusador se encuentra investigando el caso y en diciembre podrá presentar su informe con varios pormenores. Por el momento, el proceso está en manos de la fiscalía delegada ante la Corte Suprema de Justicia.

Añadió que durante su visita se reunió con varias oficinas y organismos, incluyendo la JEP, la Corte Constitucional y la Fiscalía, además de los ministerios del Interior, de Exteriores y de Justicia, entre otras. Sin embargo, entre las personas con las que se encontró no estuvo el exfiscal general Néstor Humberto Martínez, a quien el presidente Gustavo Petro ha señalado de ser el autor del “entrampamiento a la paz”, que luego se tradujo en el regreso a las armas de ‘Santrich’, ‘Iván Márquez’ y otros exguerrilleros que conformaron la Segunda Marquetalia.

Al respecto, Urrejola dijo que en su mandato “no hay personas vetadas”, por lo que no descartó que esa reunión pueda ocurrir en un futuro, aunque por el momento no está en su agenda. Urrejola concluyó en que su mandato no es encontrar responsabilidades individuales o imputar judicialmente.