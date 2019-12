Testimonio de Sanmiguel

La filtración del testimonio que rindió el empresario Andrés Sanmiguel ante la Fiscalía causó revuelo en el país. Se trata de una declaración en video que Sanmiguel ofreció el 18 de junio de 2018 y que el pasado 14 de marzo fue remitida por el ente acusador al Consejo Nacional Electoral (CNE).

En la versión, que fue difundida por varios medios radiales, el empresario señaló que en 2010, después de un revés económico, aceptó trabajar en Fagar Servicios, compañía española cuyo representante legal en Colombia era David Fernando Portilla. Así se conocieron. “David me dice ‘oiga, Andrés, estoy necesitando una empresa porque tengo muchos contratos y quiero ver por dónde puedo hacer unos contratos chiquitos sin meter a los españoles’. Yo le dije que tenía una empresa constituida, pero que estaba quieta, y le cedí legalmente las acciones a cambio de que me diera un 50 % de lo que ganara haciendo negocios con ella. Estamos hablando de Gistic”, señaló Sanmiguel durante la declaración.

La empresa a la que se refiere es Gistic Soluciones Integrales, matriculada en noviembre de 2018 y que según documentación de la Cámara de Comercio de Bogotá, fue constituida con un capital de $80 millones. “Pasó un año y David me dijo que todavía no había hecho ningún negocio con la empresa, entonces le pedí que me la devolviera.

Aplazan audiencia

Por solicitud de la defensa del empresario David Portilla, se aplazó nuevamente ayer la audiencia de imputación de cargos por los hechos que habrían rodeado el supuesto ingreso de dinero girado por Odebrecht para la campaña de reelección de Juan Manuel Santos.

Con esta, ya son tres los aplazamientos que se registran en este proceso penal. Según se conoció se tendrá que hacer un nuevo reparto, hecho por el cual la diligencia judicial se realizaría en febrero del próximo año.

En la investigación se señala que en 2014, David Portilla se contactó con su socio Andrés Sanmiguel para que retirara de la cuenta bancaria de la empresa Gistic Soluciones Integrales un giro cercano a los cuatro mil millones de pesos. Esta suma de dinero se le debía entregar a otra persona identificada como Esteban Moreno, cuyo objetivo sería la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos.

Las supuestas contribuciones

De acuerdo al testimonio del empresario Andrés Sanmiguel Castaño ante la Fiscalía, durante la segunda vuelta se habría usado a su empresa Gistic Logistic, para canalizar parte del dinero que Odebrecht aportó a la campaña de Santos. Sostiene el empresario que él entregó personalmente y en efectivo 1.500 millones de pesos (USD 466.000) a Estaban Moreno, otro empresario vinculado al caso como enlace de los brasileros con la campaña Santos Presidente, los cuales fueron recogidos por 20 escoltas en camionetas blindadas.

En total, de acuerdo a Sanmiguel, por medio de su empresa se canalizaron 3.850 millones de pesos (USD 1.2 millones) los cuales fueron a parar a la campaña de Santos por intermedio de Moreno, quien lo habría usado para pagar el aporte en votos del Partido Liberal, que fue parte de la coalición que reeligió a Santos en 2014.