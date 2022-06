Extraditan al señalado secuestrador de los diputados del Valle, ¿qué pena enfrentaría?

“Fue cabecilla del Frente 30 de las Farc. Es acusado actualmente por el Distrito Este de la Corte Federal de Nueva York por el tráfico de cocaína y enriquecimiento ilícito, producto, precisamente, del tráfico. Esta es una de las extradiciones más importante de este año”, indicó el comandante de la Policía, general Jorge Luis Vargas.

Según información del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la extradición se produjo este lunes, 13 de junio, y fue presentado ante el juez federal Vera M. Scalon.

“Como se alega, el acusado era un líder de alto rango dentro de las Farc y utilizó la violencia armada para proteger una operación sofisticada que producía y distribuía miles de kilogramos de cocaína a escala mundial, todo para ayudar a financiar la misión del grupo ilegal de derrocar al Gobierno de Colombia”, declaró el Fiscal del caso Breon Peace.

Según las autoridades de norteamericanas, a Pérez Castro se le incautaron 2.500 kilos de cocaína, 1.000 de ellos en un laboratorio de gran escala que tenía el excabecilla de las Farc.

A este hombre de 51 años se le señala en Colombia de ser el secuestrador de los 12 diputados de la Asamblea del Valle en 2002. Después esa guerrilla asesinó a 11 de ellos en 2007. El único sobreviviente fue Sigifredo López. En Colombia tiene procesos por homicidio y rebelión.

'Richard' intentó acceder a las garantías de no extradición que ofreció el Acuerdo de Paz en 2019, pero la JEP le negó dicho beneficio al considerar que solo está probado que fue miembro de las Farc hasta 2002 y no se pudo demostrar que “siguiera militando en la antigua organización subversiva o que no desarrollara actividades ilícitas por cuenta propia”.

Al interior de las Farc el excabecilla fue considerado como un desertor que se descompuso ideológicamente.

“Su descomposición ideológica y sus mezquindades personales lo llevaron a desertar de nuestras filas hace algún tiempo, llevándose consigo bienes del movimiento y recursos destinados a la lucha revolucionaria”, se lee en una comunicación del 31 de julio de 2014 del Estado Mayor del Bloque Occidental de las extintas Farc.