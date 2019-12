El hombre, según indica el tribunal de paz, se hizo pasar como integrante de las antiguas Farc y miembro de una comunidad indígena del Cauca.

La Sección de Revisión, por medio de un auto emitido el 11 de diciembre, decidió no conocer la solicitud de no extradición de Villota, porque concluyó que no tenía el factor personal de la garantía, es decir, que no estaba acreditado como miembro de la guerrilla con la que se suscribió el acuerdo de paz, pues había sido excluido de los listados que entregaron las Farc al Gobierno, esto, además de que Villota tampoco tenía la calidad de acusado en la justicia ordinaria ni en la indígena (JEI).

La hipótesis de la JEP se registró luego de sostener una Asamblea Comunitaria con la Jurisdicción Indígena en un resguardo del norte del Cauca en el que confirmaron que se anuló el reconocimiento como indígena de Villota debido a su sanción penal por rebelión, tráfico de estupefacientes y porte ilegal de armas.

La decisión de la Sección de Revisión fue comunicada a la Unidad Nacional de Protección y al Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo para que se adopten las medidas necesarias para brindar protección a la comunidad indígena que participó en el presente caso.

Hasta la fecha, la JEP ha rechazado más de 50 solicitudes de aplicación de la garantía de no extradición contemplada en el Acuerdo Final de Paz suscrito con las Farc.