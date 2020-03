Falso: El producto COVID-19 Igm/IgG no es una vacuna o cura contra el coronavirus

En el portal de Sugentech se encuentra la información sobre este producto. En la descripción indican que debido a que no existen ni medicamentos ni vacunas la mejor forma de combatir la infección es el aislamiento. Además, expresan que el producto permite identificar infecciones, pues se pueden encontrar anticuerpos en la sangre que se analizan después de la infección, lo cual es importante, pues hay personas que no presentan síntomas.

Lo cierto es que este producto COVID-19 IgM/IgG es un test que detecta si el cuerpo está produciendo anticuerpos para luchar contra el virus. No fue desarrollado por Roche Medical Company, fue desarrollado por la empresa coreana Sugentech.

Invitaron a los usuarios a no caer en noticias falsas que se difunden por redes sociales, sobre todo en cadenas de WhatsApp, y buscar en los canales oficiales del Ministerio y en los medios de comunicación información sobre el tema.

El Ministerio de Salud de Colombia desmintió este rumor a través de su cuenta de Twitter. En la publicación manifiestan que no existe una vacuna o medicamento que cure el coronavirus.

Así lo muestra un tweet publicado por la Casa Blanca con respecto al anuncio de Sause. Esta prueba permitiría detectar casos de COVID-19 más rápido. Cabe aclarar que la prueba que habría desarrollado Roche no es de COVID-19 IgM/IgG.

