Falso: esta receta casera para desinfectar superficies no es efectiva

Lo cierto es que tal información es falsa. Uno de los argumentos es que el amonio cuaternario, componente que traen algunos suavizantes, mata los virus. Si bien este compuesto se caracteriza por ser un desinfectante que elimina bacterias, no se ha comprobado que, acompañado de vinagre y agua, funcione para desinfectar superficies y prevenga el contagio del coronavirus.

Esta mezcla, como allí se afirma, sería una alternativa ante la posibilidad de que escasee el alcohol. Además, aseguran que el alcohol no es efectivo para acabar con los virus.

La Organización Mundial de la Salud recomienda usar sustancias que contengan 70% de alcohol para desinfectar superficies y manos y de esta forma evitar la propagación del virus.





Luis Guillermo Uribe, infectólogo de la Fundación Cardiovascular, aseguró que esta información es falsa. “El COVID-19 lo inactiva cualquier jabón. No se necesita amonio cuaternario”, comentó el experto.





Así mismo, Mauricio Orozco, jefe de neumología del Hospital Internacional de Colombia, expresó que este mensaje es falso y solo genera confusión. Además, cuenta que el amonio cuaternario es intrascendente y que es una noticia falsa: “No se puede sustituir el alcohol con esa fórmula. No es la forma de hacer antisepsia, el alcohol no solamente es el adecuado, sino el suficiente”, agregó el médico.





¿‘Fake News’ sobre el coronavirus?, nosotros lo chequeamos

Recuerde que no toda la información publicada en Internet es verdadera y en redes sociales circulan muchas noticias falsas. Por ello, lo recomendable es no compartir todo lo que nos llega y verificar primero las fuentes oficiales para no caer en la desinformación y causar pánico colectivo.

Los ciudadanos que tengan conocimiento de alguna publicación sospechosa sobre coronavirus que esté circulando en redes sociales o Internet, puede escribirnos a la línea de WhatsApp 314 3600052 o enviar un correo electrónico a noseapingo@vanguardia.com.

También pueden llamar al teléfono 6300700, extensión 1103, o escribirnos a través de los canales de contacto de Vanguardia.com como Twitter (@vanguardiacom), Facebook e Instagram.