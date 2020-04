El temblor se sintió en gran parte del territorio colombiano, especialmente en el norte de Colombia, pero no se reportaron daños materiales ni víctimas tras el fenómeno natural.

Vanguardia verificó y pudo comprobar que esta imagen, si bien es real, no corresponde a ese municipio, sino al Valle de Rift en Kenia, y fue tomada en 2018.

No obstante, momentos después del movimiento telúrico, por grupos de WhatsApp se difundió una imagen de una gran grieta en el suelo, acompañada de la frase “el sismo de esta mañana abrió la tierra”. La publicación que se compartió por esta red social, afirmaba que la foto era tomada en el municipio de Pinillos, Bolívar, cercano al epicentro del sismo.

