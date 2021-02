Posición de las víctimas

Sergio Arboleda Góngora, integrante de la Corporación Jurídica Libertad y representante de víctimas de ejecuciones judiciales, habló con Vanguardia.

Sobre el comunicado de la JEP, Arboleda considera que no es nada nuevo y las organizaciones de Derechos Humanos desde años atrás han venido denunciando que no hay un número que sea certero de víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se han podido identificar cerca de 5.400 casos, pero eso no significa que este es el número definitivo de víctimas, dado que hay factores que pueden llevar al ocultamiento de la información.

De acuerdo con Arboleda Góngora, el informe pone ante la opinión pública la posibilidad de hablar del tema y que se pueda conocer la verdad y la responsabilidad de los comandantes de esas unidades militares.

Cifras de la Fiscalía

En el informe presentado por la Fiscalía General de la Nación en 2018 a la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, el ente acusador referenció que entre 1988 y 2014 hubo 2.248 víctimas por cuenta de los ‘falsos positivos’

Por estos hechos el ente ha procesado a 5.626 personas, de los cuales 3.826 eran soldados, 992 suboficiales, 514 oficiales y 133 civiles.

Carta de Álvaro Uribe

En una carta el expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió al comunicado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en donde dice: “Nunca he eludido la justicia, que cuando se trata de mi persona muchos la presionan o la sustituyen cuando menos sembrando suspicacias”.

Hace referencia de las acciones que emprendió durante su gobierno con la implementación de la seguridad democrática y la reunión con las madres de Soacha.