Los casos de los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez son en la actualidad los más sonados con relación al uso de testigos falsos.

Tanto así que el senador Uribe Vélez fue citado por la Corte Suprema de Justicia el próximo 8 e octubre.

Y aunque no es una práctica nueva en el país, ya que por años se ha utilizado y, además es delito de acuerdo con el Código Penal, se ha convertido en una práctica frecuente en la justicia colombiana.

Para Francisco Bernate, Docente de Derecho Penal de la Universidad del Rosario, “ese es uno de los verdaderos males de la justicia colombiana y considero que desafortunadamente vivimos en una práctica judicial en la que se privilegia al testigo estrella en el que se ahorran esfuerzos en buscar las pruebas documentales o técnicas y todo se descarga en los testigos”.

Señala que hoy en día las investigaciones se basan es en testimonios que no se confrontan y desafortunadamente sí es un mal que está afectando gravemente la justicia.

En este mismo sentido, Gerardo Martínez, Abogado y Analista, considera que “en Colombia, por las deficiencias investigativas del aparato judicial, las pruebas reinas son a base de testigos y la prueba científica es restringida, entonces durante muchos años el testimonio ha sido clave, por eso así se tengan grabaciones e interceptaciones, todo termina en llamar a las personas a que declaren sobre el tema”.

De acuerdo con Martínez, los testigos son la forma de encontrar salida a las acusaciones así testimoniaran cosas que no eran y, “si la prueba reina para acusar es el testimonio, así fuera el testigo falso, ahora con el testigo falso se ha ido construyendo la contraprueba”.

“Desde siempre ha habido testigos falsos, pero ahora se notan mucho porque trataron de hacerlos ver en juicios muy importantes”, indica Martínez.

De igual manera, recuerda que “cuando había juicio oral para juzgar el homicidio en Colombia, muchísimas de las legítimas defensas se construían con testigos falsos y en aquel entonces se hablaban de los abogados que eran “reyes de la prueba”, que eran personas muy hábiles para desvirtuar la escena de los hechos.

En muchos procesos

“Los falsos testigos los solemos encontrar los abogados en el litigio, hay procesos penales, civiles, laborales y administrativos en donde no falta alguien que se preste para ir a afirmar cosas que no le constan, o que no son ciertas, y es uno de los riesgos que tiene la administración de justicia”, explica Rodolfo Mantilla, Docente de derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Unab.

Según Mantilla, en estos casos el juez tiene que ser lo suficientemente capacitado; de las cosas que marcan a un buen juez, sobre todo en estos sistemas acusatorios donde el juez observa a quien está contando las cosas que tienen que ser con testigo presencial, lo tiene que observar para efectos de concluir si está diciendo la verdad o está mintiendo.

Obviamente hay casos notorios en los que se han conocido algunos hechos bochornosos, en donde alguna persona es vinculada a un proceso, pero por razones políticas, aunque también los testigos falsos los han utilizado las mafias y los narcotraficantes para procurar salirse de los problemas y para dañarle la imagen a sus contendores, manifiesta el docente de la Unab.

En este país conocemos algunos casos recientes como el de Armando Benedetti que está con una problemática de esa naturaleza, también el senador Uribe Vélez y, “por lo que ha decidido la Corte Suprema, se pensaría que tiene elementos necesarios para entender que esta persona mandó a contratar personas para que dijeran algunas cosas... esa es la razón de ser de los falsos testigos”, precisa Mantilla.

Verdades a medias

“Falsos testigos o verdades a medias pero depende de los casos”, señala Carlos Alfonso Velásquez Romero, docente de la Universidad de La Sabana.

Aunque considera que “no creo mucho en la gente que habla de falsos testigos porque muchas veces son una manera de defenderse; aunque hace como cinco años atrás podrían darse casos de falsos testigos, sobre todo para investigar crímenes o delitos relacionados con el conflicto armado, pero en la medida en que la Fiscalía ha ido avanzando, ha mejorado sus elementos técnicos y eso da pruebas técnicas que se pueden confrontar con lo que dice el testigo”.

De acuerdo con Velásquez Romero, “los falsos testimonios mucha gente los ha visto como una generalización, pero yo creo más bien que es una forma de quitarle validez a los testimonios y más que falsos testigos pueden ser medias verdades que la Fiscalía tiene que completar, pero algo de verdad tiene que decir porque es muy difícil encontrar una persona que vaya completamente a mentir ante una situación jurídica”.

Argumenta que es importante aumentar la cantidad de técnicos de pruebas para confrontar los testimonios con las pruebas técnicas como son los videos.

Casos más sonados

A lo largo de la historia de Colombia son varios los casos en donde se han usado los testigos falsos.

Algunos de ellos: el asesinato de Luis Carlos Galán Sarmiento; el asesinato de Jaime Garzón; el caso de los 12 Apóstoles donde ha aparecido tanta gente a testimoniar muchas cosas.

Además, todo el fenómeno de la parapolítica estuvo permeado y muchos desmovilizados que a cambio de beneficios implicaron a personas inocentes. Como el caso de “Armando Lugo, el ‘Cabezón’, ‘expara’ que, según la Fiscalía, planeó una estrategia criminal desde la cárcel para extorsionar a algunos políticos y beneficiarse económicamente”.

También se presentaron muchos casos cuando se vivía en el país el conflicto armado con las Farc.