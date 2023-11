En los últimos días, se han conocido más detalles del secuestro del padre del futbolista colombiano, Luis Díaz. La Policía Nacional anunció el lunes haber identificado posibles sospechosos relacionados con el secuestro de Luis Manuel Díaz.

El secuestro tuvo lugar el sábado en el departamento de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela.

Ya habían sido amenazados

En el transcurso de la investigación, se reveló este martes que un familiar cercano al padre de Luis Díaz ya conocía de amenazas que alertaban sobre un posible secuestro.

En una entrevista con la 'W Radio', un pariente expresó su angustia por la situación, mencionando las amenazas previas que había recibido la víctima.

“Él ya tenía amenazas, él me contaba (...) las autoridades aún no han dicho nada (...) la esposa de él debe estar bastante estresada y triste como estamos nosotros, el pueblo está dolido por esto. Es un tipo humilde del municipio que no le ha hecho prejuicio a nadie, nosotros somos sano y cómo van hacer una cosa de esas”, señaló uno de los familiares a la 'W Radio'.

Por otro lado, reveló que después del secuestro, se difundieron audios falsos para confundir a las personas sobre su supuesta liberación, lo que resultó ser un engaño para tranquilizar a la gente.

"Él salió a echar gasolina, estaba compartiendo con los sobrinos míos, cuando sale y a los 5 minutos que lo habían secuestrado a ‘Mane’, yo salí corriendo hacia donde los papás a abrazarlos y después mandaron unos audios falsos diciendo que ya lo habían liberado, un montaje que hicieron como para que la gente se quedara tranquila y devolviera".

El subdirector de la Policía colombiana, el general Alejandro Zapata, comentó que, si bien no hay pruebas concluyentes, no descartan la posibilidad de que los secuestradores hayan llevado al padre del futbolista a Venezuela.

El padre de Luis Díaz y su esposa, Cilenis Marulanda, fueron secuestrados en Barrancas, su ciudad natal. Aunque la madre fue liberada posteriormente, el paradero del padre aún es desconocido. Hasta el momento, ningún grupo ha asumido la responsabilidad del secuestro.

Las autoridades han desplegado un amplio operativo con más de 130 policías y 110 militares, tanto en la frontera como en posibles rutas de escape de los secuestradores.