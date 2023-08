$!Fernando Villavicencio: esto era lo que decía el candidato presidencial asesinado sobre la senadora Piedad Córdoba

"Señora Piedad Córdoba su nivel primario de violencia expresa su desesperación al sentirse descubierta. La información entregada a la justicia desbarata su mentira de que no conocía a Álex Saab. Usted viajó en julio de 2013 a Ecuador, con su hijo y Alex Saab, en un avión de Saab.", dice el trino que acompaña el documento.

En la presentación de esta información en Casa de Nariño, Villavicencio le dejó un mensaje a Córdoba: "Busque un buen abogado".

Villavicencio denunció en 2022 el supuesto papel que habría jugado la senadora Piedad Córdoba (Pacto Histórico) en el entramado de corrupción alrededor de Álex Saab, considerado testaferro de Nicolás Maduro. El caso fue denunciado a través de un informe realizado por la Asamblea de Ecuador y el entonces asambleísta Villavicencio.

Posteriormente, Córdoba dijo ante revista Semana que ante esos señalamientos realizados por Villavicencio "iba con toda".

“Ese tipo (Fernando) Villavicencio que se tenga de las orejas, porque que me lo clavo me lo clavo. Voy a denunciar y me llevó por delante a quien sea, voy con toda”, dijo Córdoba en su momento a Semana.