El viernes pasado el alto gobierno defendió la posibilidad jurídica que tiene el Jefe Estado de poder levantar esa orden de captura, en este caso a jefes de grupos paramilitares del ‘Clan del Golfo’ y ‘Los Pachenca’, esto con base a lo que dice la nueva ley de orden público o llamada también la Ley de Paz Total.

Barbosa, en entrevista con Caracol Radio, sostuvo que esos grupos ilegales no tienen un estatus político sino que proceden de estructuras paramilitares y ante esa situación, solo podrían adelantarse acercamientos y conversaciones con el fin de que se sometan a la justicia y sean desmanteladas.

“Yo no soy subalterno del presidente” dijo el fiscal ante las voces críticas hacia él, en particular las que consideran que se está oponiendo a la estrategia de Petro de la paz total. “El fiscal general no está en contra de la paz total, lo que estoy en contra es que se haga mal la paz total”.

Barbosa precisó que ya se han dado dos liberaciones de detenidos, primero las que solicitó el gobierno del ELN y otras relacionadas con disidencias que no firmaron el acuerdo de paz.