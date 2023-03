Fiscal General dice que hay ‘mico’ en reforma a la justicia; Ministro le responde

En medio de la audiencia pública citada por el Congreso de la República para discutir el proyecto de ley presentado por el gobierno de Gustavo Petro para humanizar el sistema penitenciario, el fiscal general, Francisco Barbosa, denunció la existencia de un ‘mico’ en el proyecto.

“Nos metieron un parágrafo en donde se está suspendiendo la ejecución de pena a narcotraficantes”, señaló.

Y agregó: “Juguemos limpio, pongamos el debate aquí. El escenario es que se quiere la amnistía al narcotráfico en Colombia, dígase, pero no se puede utilizar un mecanismo subrepticio para establecer un beneficio de esa consideración”.

Barbosa aseguró que sigue creyéndole al presidente cuando dice que no quiere hacer negociaciones políticas con narcos, pero dijo que no puede aceptar que se beneficie a los delincuentes. “No podemos tolerar que nos digan que se van a beneficiar narcotraficantes”, expresó.

Por otro lado, el Fiscal se refirió a los beneficios que podrían recibir las personas que cometan delitos de lesa humanidad y rechazó la propuesta frente a esto.

“Mi posición es que eso no puede estar incluido. Esos delitos deben quedar totalmente sin beneficios. Al sometimiento a la justicia, le dije al ministro y al presidente, mi voto es a favor pero con recomendaciones y comentarios. Yo no hago trampa y no voy a hacer”, aseguró Barbosa.

El Fiscal también se refirió a los delitos como inasistencia alimentaria, incesto, injuria y calumnia, en donde puntualizó que Colombia es un país en donde hay desprotección. “Esto no es Noruega, esto no es Finlandia. Conducta que se despenaliza, conducta que se normaliza”, sostuvo.

‘No es para narcos’

En la misma audiencia, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, le respondió al Fiscal General que la propuesta no está dirigida a narcotraficantes.

Para el ministro, ese ‘mico’ que denunció el fiscal Francisco Barbosa no existe, ya que el parágrafo señalado advierte que los beneficios judiciales van dirigidos a campesinos pobres cultivadores de hoja de coca que viven de ese cultivo y no a narcotraficantes.

“El espíritu del texto del parágrafo que está ahí incluido es para ofrecerles un trato alternativo a los campesinos pobres, pequeños cultivadores de cultivos ilícitos, no está hecho pensando en narcotraficantes ni en lavado de activos”, respondió el jefe de la cartera de Justicia.

Sin embargo, el alto funcionario invitó al Fiscal para que revisaran juntos la redacción y “eliminar cualquier suspicacia, cualquier sospecha, cualquier posibilidad de que por allí se vayan a colar aquellos a quienes no va dirigido el proyecto de ley”.