No se puede ignorar el hecho de que hasta 60 % de productos que importa Colombia provienen de países con los que tenemos tratados de libre comercio, de manera que ahí no se podría hacer mucho si se tiene en cuenta que los TLC dicen exactamente cuáles son las tarifas arancelarias que se deben aplicar. Por ese motivo, hay que tener mucho cuidado de no despertar posibles retaliaciones. ( )