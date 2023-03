El equipo de avanzada de la vicepresidenta Francia Márquez denunció el hallazgo de lo que parecían artefactos explosivos camino a la casa de la funcionaria en Suárez, Cauca. Este jueves la Fiscalía entregó un informe de la investigación y determinó que no se halló artefactos explosivos.

“Se estableció que no era un artefacto explosivo improvisado, es decir, no tenía los elementos para que se determinara una explosión y, por lo tanto, no podía generarse ningún daño a la vicepresidenta de la República”, señaló el fiscal general, Francisco Barbosa.

La conclusión del ente investigador se tomó luego de analizar los dictámenes periciales entregados por agentes del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía.

Los hechos que denunció la vicepresidenta ocurrieron el pasado mes de enero. Su comitiva de avanzada se trasladaba hasta Suárez (en el Cauca) y encontró lo que parecían explosivos. En su momento, la vicepresidenta, señaló que los explosivos habían sido detonados de manera controlada por la Sijin y que correspondían a nitrato de amonio, aluminio en polvo y metralla.

El fiscal Barbosa aseguró que en este caso los investigadores encontraron una botella, unos cables y elementos de origen explosivo. Sin que esto constituyera un artefacto explosivo.

“Lo que puede estar ocurriendo es que a la señora vicepresidenta no le quieren hacer ciertos movimientos a sus territorios”, detalló Barbosa.

Por estos hechos, narró el fiscal, ya solicitaron audiencia de imputación de cargos contra Fabián Idarraga Toro. El hombre habría estado detrás de las amenazas a la vicepresidenta.

El pasado 21 de marzo la vicepresidenta también denunció la presencia de explosivos camino a un evento de reconocimiento del Estado en el Chocó.

