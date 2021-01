Los hechos ocurrieron a la 1:00 de la mañana, cuando esta joven de 21 años salió del Bar Cantina Plaza México junto con Paul Naranjo, Mateo Reyes y Julián Ortegón Mosquera, con quienes había estado compartiendo unos tragos.

De acuerdo con la Fiscalía su destino era la casa de Ortegón, ubicada en el barrio Pontevedra, en el norte de Bogotá, donde acordaron seguir con el encuentro.

Las cuatro personas abordaron una camioneta marca Kia Sportage, Color Negro, de placas FSP 598 de propiedad de la hermana de Naranjo. En la silla delantera se ubicó el hoy imputado y en la parte trasera se sentaron Ana María y Mateo.

En el transcurso del camino, tanto Ortegón como Naranjo se percataron de que Ana María y Mateo estaban sosteniendo “comportamientos libidinosos” en el interior del vehículo, lo que según el fiscal, generó molestia en los dos hombres.

Por lo que detuvieron el vehículo y expulsaron a Mateo del mismo, quedando Ana María dentro del automotor, generando cierta molestia que terminó en una discusión entre los dos hombres y la mujer.

De acuerdo con el fiscal, la acalorada disputa llevó a que uno de los dos hombres golpeará a Ana María en el rostro, y posterior a ello fuera lanzada del vehículo a la altura de la calle 80. Hecho que fue presenciado por un testigo que informó a la línea de emergencias 123 sobre lo que estaba sucediendo.

Ana María fue dejada allí agonizando con múltiples golpes y traumatismos, por lo que es recogida y llevada al Hospital de Engativá, donde de acuerdo a la historia clínica de este hospital ingresa con un trauma craneoencefálico severo y una fractura en la base del cráneo, que produjo muerte cerebral y horas más tarde su muerte.

El Informe Pericial de Medicina Legal confirmó que la muerte de esta joven se produjo por los golpes producidos por un objeto contundente en acto violento.

A partir de este hecho, las autoridades procedieron a revisar las cámaras del sector, encontrando así que el vehículo sí tenía relación con los hechos.

El móvil de este homicidio de acuerdo a la Fiscalía se debe a los “estereotipos que tiene este joven y una conducta celotípica de Naranjo que no les gusto que ella fuera en la parte de atrás del vehículo, besándose con Mateo agregando que ese comportamiento no es el propicio para una mujer”.

Sin embargo este no es el único caso reportado en contra de Ortegón, porque de acuerdo con el ente acusador este hombre ya tiene dos denuncias por maltrato a la mujer por parte de sus exnovias.

Una de ellas contó que este hombre la ha amenazado, golpeado e incluso robado y que en una ocasión “ cogió un cuchillo y me dijo que me iba a cortar los dedos si no le ponía la huella en el celular”. Por esto puso una denuncia en la Fiscalía e incluso llegó a pedir que no la dejaran sola.

En base en esta conducta repetitiva de violencia contra la mujer, se solicitó la medida de prisión en centro carcelario para evitar que siga lastimando a más personas.