Esta marea de mujeres vestidas de negro con pañuelos morados clamaba en la capital por un luto nacional contra el asesinato de mujeres, con pancartas donde se recordaba que "feliz será el día que no falte ninguna" y "vivas nos queremos".

"Aquí estamos las mujeres defendiendo lo que es nuestro, no negociamos nuestros derechos, resistimos por ellos", pregonaron las colombianas en un escenario de la céntrica Plaza Bolívar, donde acabó la marcha ya entrada la noche.

En ese mismo escenario, la hermana de Natalia, asesinada por su expareja, gritó con lágrimas pidiendo justicia por el feminicidio, mientras centenares de mujeres alumbraban velas.

Otras también lo hicieron durante la protesta por Evelyn María Castro y por cada uno de los 241 feminicidios que recopiló Fundación Feminicidios y que se cometieron en 2020 en el país. Y por los 47 asesinatos machistas que tuvieron lugar en el primer mes del año, según datos de la Fiscalía.

UNA LUCHA DE TODAS LAS MUJERES

La marcha tuvo en primera línea, tras la pancarta del "Memoria, libertad y dignidad. Estallido feminista popular", a mujeres trans y con "cuerpos diversos" para recordar que la lucha feminista es la de todas las mujeres.

"No a los feminicidios, no a la violencia y no a la invisibilización de nosotras las mujeres transgénero porque no solamente las mujeres cisgénero son asesinadas, también somos asesinadas nosotros las mujeres transgénero", dijo a Efe Dayana Salas Morelo, activista afro y trans, y primera reina de la belleza transgénero de Colombia.

Las mujeres con diversidad funcional, en silla de ruedas o con prótesis, marcaron la velocidad de la marcha a ritmo de batucada, y reivindicando un feminismo inclusivo, donde también existen los "cuerpos que pierden la capacidad de normalidad como la sociedad lo tilda".

"Somos mujeres que quedan relegadas a las tareas del cuidado o a ser cuidadas y por lo general no pueden disfrutar de sus derechos de manera autónoma", explicó a Efe Paula Medina, del colectivo Cuerpos Diversos.

Junto a ellas, muchas mujeres, sobre todo jóvenes, recorrieron la Carrera Séptima de Bogotá, una de las principales vías, cantando "hay que abortar el sistema patriarcal" o "alerta que camina la lucha feminista por América Latina".

Tampoco faltó el himno feminista del "Violador en tu camino" del colectivo chileno de Las Tesis o la "Canción sin miedo" que recuerda a las asesinadas en México.

GRITOS DESDE EL RESTO DEL PAÍS

Las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer también se celebraron en otras ciudades del país, a pesar del riesgo por la covid-19.

En Medellín inauguraron el día con un funeral simbólico por los feminicidios y lo cerraron con una gran marcha a ritmo de batucada y muchas camisetas moradas.

La marcha de Cartagena de Indias, en el Caribe colombiano, transcurrió por uno de los sectores más empobrecidos y peligrosos de la ciudad, llenándolo de danza de tambores y canciones a la que acudieron unas mil mujeres que durante todo el recorrido arengaron por respeto a la vida, por el derecho al trabajo, al cuerpo, al territorio y a la paz.

Rubiela Valderrama, integrante de la Mesa del Movimiento Social de Mujeres de Cartagena y Bolívar, dijo a Efe que estaban manifestándose públicamente "frente a todas las discriminaciones y frente a todas las violencias que de manera continua vivimos las mujeres en la ciudad de Cartagena".

"Estamos exigiendo que las políticas publicas de mujer y género, que las políticas que combaten la violencia, la discriminación, el racismo, el sexismo, pero también que le niega la oportunidad de trabajo a las mujeres sean una realidad para combatir todas esas discriminaciones", dijo.