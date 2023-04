El alcalde de Calima El Darién, Martín Mejía Londoño, dio sus primeras entrevistas en medios después de haber protagonizado una escena en la que, en medio de tragos, se le vio bailando desnudo en una discoteca en el municipio que gobierna.

El alcalde aseguró en BluRadio que lo que sucedió el pasado 9 de abril fue un intento de asesinato en su contra y que ya están tomando medidas para esclarecer su ‘inocencia’. “Nosotros ya estamos interponiendo una denuncia por intento de homicidio en la Fiscalía para que investigue. O sea, para que revisen todas las cámaras, para que miren a ver qué fue lo que sucedió. Porque lo que a mí me hicieron fue un intento de homicidio”, indicó.

El mandatario comentó que estuvo hospitalizado tras la supuesta intoxicación que recibió en la discoteca: “llevo ocho días hospitalizado o dormido (...) Acabaron con mi familia, acabaron con mis hijos, con mi mamá. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de la discoteca. Nadie se detuvo un minuto a pensar qué era lo que estaba pasando con el alcalde de Darién”.

Además, manifestó que lo que le suministraron, mientras estaba de fiesta, fue escopolamina y que eso lo demostraban los exámenes que se realizó en el hospital; “no sé quién lo hizo, pero alguien me dio esa sustancia con la intención de hacerme daño. A mí me dieron escopolamina. Desafortunadamente sucedieron los hechos que yo pido mil disculpas a toda la comunidad, pero yo no era consciente de lo que estaba pasando”.

Sin embargo, en el examen toxicológico que fue entregado por la clínica Imbanaco de Cali el político dio positivo para benzodiacepina. Según la defensa del alcalde, dicha sustancia se utiliza para hacer, la ya nombrada, escopolamina.

En una de las primeras defensas de Mejía Londoño se decía que el lugar donde se encontraban distribuiría licor adulterado, a lo que el dueño de la discoteca afirmó que el alcalde buscaba excusarse en eso para no asumir responsabilidad del hecho.

Juan Benítez, propietario de la discoteca El Bohío, salió a desmentir tales acusaciones a través de un video, en el que explicó que, pese a que ha sido amigo de Mejía Londoño y lo apoyó durante su campaña a la Alcaldía, lo que narra no es cierto.

“Para nadie es un secreto que yo fui amigo de Martín, pero la noticia es demasiado grave para nosotros porque dicen que fue un tema de licor adulterado y burundanga. Gracias a Dios yo cuento con todas las facturas de los licores que distribuimos en el local, se los compramos a una empresa de Buga”, explicó Benítez.

“El negocio tiene cámaras, está registrado desde que llamé a la Policía cuando vi ese acto bochornoso, los uniformados fueron y él no se quiso ir con ellos hasta que fue otra persona allegada y lo recogió; hay registro desde qué hora estaba él en la discoteca ya borracho”, mencionó.