Galleros mantienen la ‘pelea’ para que no sea prohibida esa actividad

Precisamente esta semana estuvieron en Bogotá miles de sus representantes que marcharon por el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza de Bolívar para pedir a los congresistas que no se lesa afecte esta actividad económica que además de ser muy antigua, es muy acogida por varios sectores de la población.

La ley en mención, que tiene como autora y ponente a la senadora Andrea Padilla, prohibe las corridas de toros y peleas de gallos, además que fija normas para el cuidado de los animales como seres sintientes.

El coordinador de la marcha, la cual se podría repetir, es Hugo Enrique García, quien considera que la prohibición de las peleas de gallos generaría más informalidad, fomentaría la ilegalidad en el país e incluso la delincuencia, porque miles de personas se quedarían sin empleo.

Para García “si este es un proyecto animalista qué van a hacer con las 6,5 millones de aves que tenemos en el país y sostenerlas cuesta 4,4 billones de pesos al año y yo creo que el Gobierno no tiene la capacidad de gastar el 25% de una reforma tributaria para sostener esto. Tocará indemnizar a esas familias y garantizar que se puedan sostener con un mínimo vital”.

Desde la Federación Colombiana de Galleros, su director ejecutivo Olimpo Oliver, expresó que “nos oponemos a que nos masacren, a que se pierdan muchos empleos. Nosotros producimos casi 300.000 empleos entre directos e indirectos, gente en su mayoría humilde que no sabe hacer cosa distinta a cuidar, manejar o tratar los gallos”.

Otro vocero de los galleros en su lucha es Carlos Gámez, de Confegacol, quien advierte que el proyecto de ley tiene muchas inconsistencias con respecto al manejo que los galleros le dan a los animales, razón por la cual están promoviendo que haya una nueva regulación, mas no una prohibición.

Y concluyó que “queremos socializar, queremos sentarnos, hacer mesas de trabajo, todo el pro de la no prohibición, estamos dispuestos a regularnos, a cambiar cosas en pro de esta especie animal, como por ejemplo que los gallos no mueran, pero con lo que ellas quieren va a ser el fin de esta especie y eso es lo que nosotros no queremos”.