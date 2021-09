General Óscar Naranjo acepta que estigmatizó la universidad pública

“La universidad no estuvo exenta y fue estigmatizada. Cuando fui director de inteligencia contribuí a estigmatizarla, por considerarla afín a grupos armados y que de esta se vinculaban combatientes para esas guerrillas. Que error tan grande”, dijo el exgeneral en su intervención.

Agregó que durante su vida profesional entregada desde la Policía hacia los colombianos, “tengo que reconocer que en muchos casos nos equivocamos y esas equivocaciones me llevan a pedir perdón”. Agregó que “fue un error no habernos acercado a la universidad para superar las desconfianzas”.

Señaló también que firmar el acuerdo de paz enseña que se deben agotar todos los canales del diálogo: “la protesta social debe ser respetada, debe ser dignificada con un tratamiento que enaltezca a los funcionarios públicos que hacen parte muy particularmente de la Fuerza Pública y la Policía Nacional”.

Añadió que la protesta social es producto de una ciudadanía que se siente indignada y “a esta indignación hay que responder con dignidad, no se puede acallar simplemente a partir del uso legítimo del uso de la fuerza del Estado”. Agregó que le hizo falta trabajar mejor con el ESMAD.

Durante este encuentro también habló el exlider de las Farc Pastor Alape, quien pidió perdón a todas las víctimas de este conflicto: “profesores, estudiantes y trabajadores que fueron asesinados. Pido perdón en el sentido de que esto tiene que movilizarnos para que efectivamente no vuelva a ocurrir. Que esta movilización implica ir más allá que un discurso y necesitamos más compromiso para utilizar el diálogo como única herramienta para resolver las demás conflictividades violentas que azotan el país. Si el diálogo no es la ruta, no vamos a ser capaces de salir de esta noche oscura en la que históricamente nos hemos perdido”

En este encuentro que se desarrolló en la Universidad Industrial de Santander (UIS) de Bucaramanga, se abordaron casos como las masacres del 26 de septiembre de 1971, en Cali, y del Colectivo 82, en Bogotá; la guerra sucia contra estudiantes de la Universidad de Antioquia de la década del ochenta y de la Universidad del Atlántico en los noventa; y el Plan Pistola contra miembros de la Universidad Industrial de Santander en los 2000, entre otros hechos.

En este encuentro se dijo además que las violencias contra estudiantes, profesores y trabajadores provinieron de diferentes grupos legales e ilegales como fuerza pública, paramilitares y guerrillas.