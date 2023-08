La conversación llegó al punto de abordar las amenazas y estigmatizaciones contra miembros de la UP en Urabá. Ramírez indicó que sus órdenes nunca fueron “atacar a la UP”, sino “proteger a la población civil, y la UP estaba dentro de la población civil”. Lo que correspondía era ir contra grupos armados, por lo que “no lo podemos negar, en muchas partes a la Unión Patriótica la persiguieron las mismas Farc”.

Murillo dijo que Iván Ramírez había relacionado al paro armado con reuniones que en su momento hubo entre Gloria Cuartas y miembros de la UP, del Partido Comunista y del Movimiento Esperanza, Paz y Libertad. El exmilitar lo negó, señalando que las acciones violentas venían de parte de las entonces Farc y el Epl.

No es la primera vez que el general en retiro niega su participación en la persecución estatal a la UP. En agosto del año pasado Ramírez dijo que todos los partidos eran investigados por el Ejército y el DAS para averiguar sobre acciones subversivas, por lo que la Unión Patriótica, aunque la percepción en la Fuerza Pública era que se trataba de un partido nacido de las Farc y nada más, no era un objetivo exclusivo.

Al tocar el punto de las falsas desmovilizaciones de miembros del Epl que entraron al paramilitarismo, el general Ramírez dijo que lo que él presenció fueron exguerrilleros entregando las armas. Si algunos se fueron a las Autodefensas, “no lo podemos negar”, pero “no es responsabilidad de la Fuerza Pública”.

Esa exclamación le valió una interrupción por parte del magistrado Salazar. El togado mencionó que la Sala de Reconocimiento de la JEP ha recopilado pruebas de los supuestos desmovilizados, incluyendo 36 de ellos que ya estaban en las filas de los paramilitares y luego aparecieron en informes de inteligencia del Ejército. Uno de los falsos desmovilizados, de hecho, es Dairo Antonio Úsuga, ‘Otoniel’.

“No es comprensible que, bajo la jurisdicción de la brigada 11 del batallón Junín no se hubiesen dado cuenta”, sentenció el magistrado Gustavo Salazar. “Hay unas cosas que uno, mirando para atrás, no entiende. Es increíble, señor Iván Ramírez, que usted, como miembro de inteligencia más de veinte años, nos diga que no se enteró, porque es que hay noticias, nosotros hemos presentado los videos”.

La respuesta de Ramírez, aparentemente indiferente, es que a él le dijeron “esos son los que se van a desmovilizar, y yo supongo que todos son guerrilleros”. Murillo volvió a tomar la palabra para reclamar que ha encontrado contradicciones e imprecisiones en las respuestas del exmilitar de Roldanillo.

En todo caso, el excomandante señaló que es necesario llamar a “autoridades civiles” a responder, pues ellos “tenían mucha responsabilidad en todas las situaciones, ellos conocían de primera mano cosas que nosotros los militares no conocíamos”