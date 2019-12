Así quedó consignado en el auto 261 de 2019, en el que la Sala de Reconocimiento de la JEP le ordenó al exoficial comparecer ante esta jurisdicción, ya que ha sido comprometido en varios informes allegados a la JEP y en, por lo menos, once versiones rendidas por miembros de la Fuerza Pública dentro del de los falsos positivos.

La versión se llevará a cabo el próximo 12 de febrero, a las 8:00 de la mañana, en las instalaciones de la JEP en Bogotá, a donde podrán asistir las víctimas acreditadas dentro del caso y sus representantes, si así lo solicitan. En ese sentido, se hizo claridad en que los abogados de estas podrán hacer presencia en la sala principal donde se recibirá la versión del general.

Así mismo, la JEP indicó que las víctimas estarán en una sala alterna dispuesta por la entidad para observar en tiempo real la diligencia, conforme a los establecido en el auto 80 de 2019. Una vez notificadas las víctimas acreditadas dentro del caso 03, los interesados en hacer presencia en la versión deberán hacer la solicitud a la Sala en un término no mayor a tres días hábiles.

El general (r) Mario Montoya Uribe, quien firmó acta de sometimiento ante la JEP el 17 de octubre de 2018, será el cuarto general del Ejército Nacional en rendir versión en el caso de los falsos positivos. Anteriormente ya se presentaron el general en retiro Paulino Coronado, excomandante de la Brigada 30; el general Miguel David Bastidas, exsegundo comandante del Batallón de Artillería No. 4 ‘Jorge Eduardo Sánchez’ (Bajes); y el general (r) Henry Torres Escalante, excomandante de la Brigada 16.

Dentro de este mismo caso, la Sala de Reconocimiento de la JEP también ordenó las versiones de otros tres generales: Mauricio Zabala Cardona y Adolfo Hernández Martínez, actualmente activos; y del general en retiro Carlos Saavedra, excomandante de la Segunda División del Ejército.

A la fecha, en el caso 03 se han realizado 202 versiones, 162 versiones orales y 40 escritas. Además de los tres generales que ya están compareciendo ante la JEP, han rendido versión 51 soldados, 38 suboficiales, 32 oficiales subalternos (subtenientes, tenientes y capitanes), 10 oficiales con rango de Mayor y 7 de rango de Coronel.

Las versiones rendidas ante la JEP han sido puestas a disposición de las 360 víctimas que se han acreditado en el caso de falsos positivos, el cual fue abierto el 17 de julio de 2018, donde se han priorizado seis territorios: Cesar, Antioquia, Catatumbo (Norte de Santander), Casanare, Meta y Huila.

Los magistrados de la JEP han abordado hechos cometidos por integrantes de siete unidades militares: en Cesar, el Batallón Artillería no.2 “La Popa”; en Antioquia, el Batallón de Artillería no. 4 “CR Jorge Eduardo Sánchez”; en Catatumbo, la Brigada Móvil no. 15 y el Batallón de Infantería no. 15 “General Santander”; en Casanare, la Decimosexta Brigada; en Meta, el Batallón de Infantería no. 21 “Batalla del Pantano de Vargas”; en Huila el Batallón de Infantería no. 27 “Magdalena”.

La Fiscalía General de la Nación identifica un total de 2248 víctimas de ‘ejecuciones extrajudiciales’ entre 1988 y 2014, de las cuales el 48 % fueron hombres jóvenes entre los 18 y 30 años. Según el informe de la Fiscalía presentado a la JEP, el fenómeno allí descrito aumentó de manera sustancial a partir del año 2002 y tuvo su etapa más crítica entre 2006 y 2008, involucrando, presuntamente, personas con posiciones de mando y altos rangos que pudieron haber tenido un rol determinante.