General Zapateiro pide pruebas a expresidente Samper de su señalamiento sobre abusos

“Siguen apareciendo casos de abusos sexuales de miembros de las FFAA sin que hasta el momento exista condena. Me sigue pareciendo que, al margen de lo judicial, existe al interior de las fuerzas una desatención en la tarea de formación ética y en DDHH de soldados y policias”, dice el trino de Samper.

El descontento del Comandante del Ejército lo expresó en una misiva de una página en la que señala: “he sido informado de una información realizada por usted vía Twitter en la que sostiene que hay soldados entrenados institucionalmente para realizar actos de abuso y violación”.

A juicio de Zapateiro hasta la fecha “nunca” había tenido conocimiento de una situación de tal magnitud.

“Nadie me ha informado sobre la existencia de semejantes contenidos en los planes de formación de nuestros soldados, al consultar con los responsables dentro de las dependencias de la institución, me afirman que eso no es cierto”.

El oficial le expuso a Samper que puede tener “certeza” de que el señalamiento no lo puede recibir como una expresión irresponsable, sobre todo viniendo de un expresidente de la República, por lo que añadió que dispondrá que se realicen las verificaciones necesarias.

“Para empezar y dado que lo afirmado por usted correspondería a un delito de la mayor gravedad, he remitido un oficio al señor fiscal general de la nación pidiéndole que obtenga de su parte la información que permita verificar tan aberrantes hechos”, señaló el oficial.

Por último, argumentó que sería “impensable” que alguien que ha desempeñado la Presidencia de la República pudiera hacer una afirmación de tal gravedad sin contar con pruebas certeras de lo que está diciendo, por lo que no descarta que ofrezca pruebas a las autoridades.