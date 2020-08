Gobernador (e) de Antioquia se recupera del coronavirus

El mismo funcionario informó de este avance por medio de un video, publicado en la mañana de este lunes. “Sigo evolucionando muy favorablemente, hoy es mi día número 12 (desde que le confirmaron el diagnóstico) y he sido declarado paciente no covid, es decir, que ya no transmito el virus”, declaró.

Los médicos estimaron conveniente retirarle el oxígeno artificial y pasarlo a una habitación de pacientes no aislados. Suárez añadió que su cuerpo ha respondido favorablemente a estas medidas.

Con corte de cuentas al 30 de julio de 2020, en Antioquia se confirmó el contagio del gobernador (e), siete alcaldes y 219 funcionarios de las diferentes administraciones municipales. Entre los afectados está el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien no ha tenido que ser hospitalizado.