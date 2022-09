Durante su intervención en la clausura del congreso de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones, Andesco, el presidente Gustavo Petro advirtió que el gobierno asumirá las funciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, Creg.

El anuncio se dio en medio de las medidas que está tomando el Gobierno para solucionar el problema de los altos costos de la energía eléctrica en el país.

“Tenemos un artículo de una ley hecha por Duque, en su plan de desarrollo, que nos permite asumir las funciones de la Creg. Ese artículo lo vamos a usar. Queremos primero un espacio de diálogo, pero Duque nos habilitó y el Congreso de la República para asumir esas funciones. Y estas deben mostrar la adecuación de un nuevo modelo que, obviamente, hay que evaluar, en donde lo público y lo privado se pueda aliar”, señaló el jefe de Estado.

De esta manera, el mandatario invitó también a un diálogo para que, de común acuerdo, se escoja el camino a seguir, con el fin de llegar a una solución estructural sobre los precios de la energía eléctrica.

Asimismo, fue enfático en que tanto la Creg, como las superintendencias, deben estar independientes de los intereses privados.

“Debe prevalecer el interés público. Si no, no tenemos estado para abordar los problemas de los servicios públicos. Las comisiones reguladoras son para regular los mercados no para firmar los procesos de especulación financiera, como hasta ahora han realizado”, apuntó el presidente Petro.