Gobierno descarta, por ahora, nuevos confinamientos por Covid-19

El presidente Iván Duque y el ministro de salud Fernando Ruiz, en el marco de un homenaje al personal de la salud que combatió la pandemia, dijeron que descartan, al menos por las próximas semanas, nuevos confinamientos por el Covid-19.

“Hoy en día pensar en aislamientos nacionales de carácter generalizado a mi me parece que ya no es la solución indicada, en la medida en que haya vacunación”, indicó el primer mandatario basándose en la evidencia.

Bajo esta misma línea se pronunció el ministro de salud quien indicó que, “la política de Colombia ha sido mirar con alerta pero no tener pánico, definitivamente las variantes van a seguir entrando, van a seguir circulando y lo que debemos hacer es tener mayor avance en vacunación para abordar ese tipo de riesgos”.

Por otro lado, ambos entregaron un balance de la vacunación en el país. Informaron que el 75% de los colombianos tienen una dosis, el 55% dos dosis y se ha privilegiado a las personas que se pusieron la vacuna hace seis meses, para colocarse la dosis de refuerzo. Agregaron que hay 27 ciudades con vacunación de más del 80% y 10 ciudades con el 90%.

“Ya estamos cerca del 80% con una dosis, necesitamos que los colombianos cumplan con su cita, que no se relajen, y por supuesto estamos aplicando las dosis de refuerzo”, agregó el primer mandatario.

Por último dijeron que la meta para el próximo año es continuar con la vacunación masiva. “La pandemia no ha terminado, la vacuna es gratuita y segura, no hay razón para no vacunarse. Hoy tenemos vacunas de sobra para que los colombianos vayan y pongan el brazo”.