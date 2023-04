Homenaje al subintendente Monroy

​El presidente Gustavo Petro hizo un homenaje póstumo al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, otorgándole la Orden Nacional al Mérito y la medalla militar ‘Ministerio de Defensa Nacional, Servicios Distinguidos’.

​“Arquímedes Monroy (padre), tenga usted mi abrazo solidario; a su esposa, a sus hijos, que sepamos que la caída de Arley Monroy no fue en vano, que en su entierro no estuvimos solamente por hacer un acto simbólico y no más, sino que sentimos su dolor, obviamente no tanto como ellos mismos. Y esperamos que la vida de Arley Monroy se pueda reivindicar a partir de la efectividad misma de nuestros actos, construyendo en esa misma región donde cayó, una región de paz”, mencionó.

El mandatario condecoró a 64 miembros de la Policía y 36 del Ejército Nacional,