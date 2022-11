“Estamos en emergencia, se han destinado ya los recursos. Ya hubo una transferencia que debe sumar $2,1 billones para atender lo urgente, que es comida, en primerísimo lugar; salud para las personas afectadas, lugares donde reubicarse en las zonas de inundación”, expresó el mandatario.

Y reiteró Petro: “Ya el año entrante tendremos la tarea de reconstruir vías, etc. Y algo que es fundamental, que tenía que ver con la prevención, que no se ha hecho en Colombia, que hoy podría generar, como sucede en Bogotá, que no haya víctimas”.

El presidente colombiano además planteó que, según indicadores, la ola invernal actual es más delicada que la del año 2010, además aseguró que las fuertes lluvias podrían extenderse hasta los meses de febrero, marzo y abril del 2023.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, llegó a Cartagena en la tarde del domingo para instalar un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar los daños y tomar las medidas que se deban ejecutar para contener los daños de la emergencia.

También puede leer: Petro propone decálogo durante su intervención en COP27

Al PMU el ministro llegó acompañado de la Primera Dama, Verónica Alcocer, la ministra de Trabajo, Gloria Ramírez, la directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque y el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), Javier Pava.