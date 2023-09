Lo que podrá gastar el otro año el gobierno Petro son $502,5 billones, los cuales estarán distribuidos así: funcionamiento $310.3 billones, servicio de la deuda $94.5 billones y para inversión $97.7 billones.

Los mayores recursos irán para el sector de la Educación con 70,4 billones de pesos, seguido por el de Salud con 65.5 billones y Defensa y Policía con 55.2 billones.

La petición de bajar el presupuesto la hizo, entre otros, el representante uribista Cristian Garcés, quien sostuvo que “soy uno de los que firmó la proposición de bajar el monto, las proyecciones del gobierno pueden llevar a un presupuesto que no se puede cumplir con respecto a los ingresos. El Banco de la República habla de un ingreso extraordinario que no se podría alcanzar”.

Consideró que además en el presupuesto no están incluidos los gastos que generarán las reformas sociales del gobierno, como la de salud que sería la más adelantada a hoy.

Otra voz crítica la dio la representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, quien sostuvo que “no es responsable con el país aprobar un monto cuando no tenemos claridades sobre los ingresos” y sostuvo que no es cierto que “una ley de arbitramiento no se puede meter en una ley de presupuesto.

Esto es grave que demuestra que el presupuesto puede estar desfinanciado. Se debe ajustar con la realidad que tenemos ahora”.Por su parte la representante Olga Lucía Velásquez, también del mismo partido, sostuvo que en el año 2016 sucedió que se había aprobado un presupuesto con una valor previsto de 85 dólares el barril del petróleo, pero con la crisis el mismo llegó a caer a 42 dólares y la situación se pudo manejar.

En su concepto, será el Confis, el que debe avisarle en su momento al gobierno que se tendrá que bajar el gasto.

El senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos, señaló que “no veo razón alguna para que hoy simplemente con el ánimo de ser duros y radicales contradictores u otros nos opongamos a este proyecto de ley que es el más importante. Si el gobierno se equivoca, que responda.La representante del Pacto Histórico, María del Mar Pizarro, sostuvo que “nos están echando el cuento que vamos a romper la regla fiscal, es una falacia, entre lo técnico nos quieren meter el cuento político. Lo que se está cambiando es la forma como se va a recoger el dinero”.

El senador conservador Efraín Cepeda, manifestó que si el gobierno fue al Congreso a pedir le aprueben ese presupuesto, lo que debe hacer es garantizar es que sí tienen los recursos para ejecutarlos el otro año.

La más reciente puja que ganó el gobierno a la oposición en el Congreso fue hace una semana cuando la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el informe de la ponencia mayoritaria de la reforma a la salud, la cual se encuentra en su discusión en la plenaria de la Cámara.