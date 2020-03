El artista urbano TVBoy utilizó el icónico cartel del Tío Sam para hacer un llamado a permanecer en casa durante la crisis del Coronavirus. La obra ha aparecido en el centro de Barcelona y emplea la imagen del famoso cartel al que le coloca una máscara, la bandera de la Unión Europea y la frase “I want you to stay home (Quiero que te quedes en casa)”. (Foto: EFE / VANGUARDIA)