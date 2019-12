En esta ocasión, el gobierno representado por el director del Departamento Administrativo de Presidencia y Coordinador de la Conversación Nacional, Diego Molano, le propuso a los líderes del paro instalar una Mesa de Acuerdo, donde se trabaje en siete mesas sectoriales para evacuar los 13 ejes temáticos que tiene el comité y que fue entregado este martes como una propuesta de agenda.

El documento entregado al gobierno contempla aspectos como garantías para el ejercicio del derecho a la protesta social, derechos políticos, sociales, económicos y humanos, proceso de paz, anticorrupción, medio ambiente, garantías en temas relacionados con el sector agrario, cumplimiento de acuerdos, retiro de proyectos normativos, derogatoria de normas y construcción normativa.

“El gobierno recibe agenda propuesta por el Comité Nacional de Paro para concretar una mesa de negociación. Mesa que el gobierno aún no acepta. Pero, es claro, que ya no hay excusa oficial para que no se instale la Mesa y se de salida a la negociación de la agenda de 13 puntos”, manifestó Oscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de Dignidad Agropecuaria.

Sin embargo, Molano señaló que esos 13 puntos tienen más de 104 ítems, por lo que el Gobierno debe entrar a estudiar el documento. “Hay tenemos que ver qué puntos se pueden negociar y cuáles no, porque hay algunos puntos que pasan de órbitas Constitucionales o son temas de fondo frente al Estado Colombiano”, dijo el director del coordinador de la Conversación Nacional.

Así las cosas, se tiene planteado que el próximo viernes se vuelva a realizar una nueva reunión, donde las partes concreten una salida para arrancar con el diálogo y destrabar así la discusión que mantiene, por ahora, activadas las movilizaciones ciudadanas.