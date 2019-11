“Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones”: Duque

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, en alocución previa a las protestas de este jueves, aseguró que espera que la jornada sea pacífica e indicó que todas las instituciones del Estado están al servicio de los colombianos, con el fin de controlar a quienes ven en este derecho ciudadano una oportunidad de agitación basada en mentiras.

“Hay pocos que lo único que buscan es generar división entre los colombianos. Ellos se equivocan, nuestro país no quiere volver al pasado y este Gobierno no va a permitir que algunos nos devuelvan a viejas confrontaciones que ya no tienen ningún sentido”, agregó el mandatario.

Duque recordó que el Gobierno está trabajando con alcaldes, gobernadores y todas las autoridades del país para tomar las medidas necesarias que garanticen el orden público en todo el territorio nacional.

El presidente reconoció que existen muchos desafíos, pero agregó que como país se pueden superar. Dijo que son válidas muchas de las aspiraciones sociales que convocan a la marcha de este jueves, pero que muchos de estos problemas a lo largo de la historia han envejecido mal.

“Este es un Gobierno que escucha. Y es necesario que, como sociedad, realicemos todos los esfuerzos para alcanzar lo que queremos como nación. Que todos, absolutamente todos, asumamos nuestro papel en la historia. Trabajamos de día y de noche para encontrar alternativas y superar los obstáculos, como lo hemos hecho como nación a lo largo de nuestra historia”, sostuvo el mandatario.

Duque agregó que reconoce el valor de la protesta pacífica, pero también es su responsabilidad el orden público, por lo que aseguró que el Gobierno defenderá, con todas las herramientas que otorga la Constitución, el derecho de los colombianos a vivir con tranquilidad.

“Yo creo, como ustedes, que podemos ser más como país, porque más Colombia es menos injusticia. Más Colombia es menos pobreza. Más Colombia es menos rencor. Pero para ser más, tenemos que construir con la verdad, con lealtad, sobre cimientos sólidos. Por eso nuestra invitación es a trabajar juntos, a ser más juntos y a llevar a Colombia más lejos, juntos como nación”, añadió el presidente.